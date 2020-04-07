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  • Титов – о меме «багаж Аленичева»: «Приятно, что болельщики «Спартака» так оценивали нашу работу»

Титов – о меме «багаж Аленичева»: «Приятно, что болельщики «Спартака» так оценивали нашу работу»

7 апреля 2020, 10:06
7

Экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов высказался о работе Дмитрия Аленичева в московском клубе.

– Очень много ходило разговоров про багаж Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились?

– Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать – разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с багажом Аленичева. Абсолютно спокойно такое воспринимаю.

– До паузы в чемпионате у вас возникали какие-то варианты по трудоустройству?

– Ну а как же? Конечно, были. Ждем, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Думаю, через месяц-полтора, возможно, что-то и прояснится. Какой смысл сейчас говорить о работе, когда речь в первую очередь идет о здоровье всех людей?

– Хотя бы с клубами какого уровня велись разговоры – РПЛ, ФНЛ?

– С разными. Не стану конкретизировать. Были варианты и на постсоветском пространстве. В общем, пока на паузе.

  • Титов и Аленичев работали в «Спартаке» с 2015-го по 2016-й год.
  • В сезоне-2015/16 московский клуб занял пятое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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New Life
1586244139
О вашем багаже сейчас говорят только питерские тролли.
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paracetamol
1586257727
Кого не тренировали, всех провалили. Не зря спам среди аутсайдеров.
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Сильвербой
1586258422
Егор, вот тебе самому не смешно!?
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vka1970
1586260082
А Егору совсем не стыдно.Это вот с его лёгкой руки разговор про багаж пошёл, хотя в этом багаже кер без соли ночевал.
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Hektor 84
1586270524
Главное теперь чтоб Кононов ничего не забыл в спартаке
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Бухбух
1586271914
Работу тренера оценивают по месту в таблице (Енисей) и результатам в Европе.
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