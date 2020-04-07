Титов – о меме «багаж Аленичева»: «Приятно, что болельщики «Спартака» так оценивали нашу работу»

Экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов высказался о работе Дмитрия Аленичева в московском клубе.

– Очень много ходило разговоров про багаж Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились?

– Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать – разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с багажом Аленичева. Абсолютно спокойно такое воспринимаю.

– До паузы в чемпионате у вас возникали какие-то варианты по трудоустройству?

– Ну а как же? Конечно, были. Ждем, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Думаю, через месяц-полтора, возможно, что-то и прояснится. Какой смысл сейчас говорить о работе, когда речь в первую очередь идет о здоровье всех людей?

– Хотя бы с клубами какого уровня велись разговоры – РПЛ, ФНЛ?

– С разными. Не стану конкретизировать. Были варианты и на постсоветском пространстве. В общем, пока на паузе.