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    Титов – о меме «багаж Аленичева»: «Приятно, что болельщики «Спартака» так оценивали нашу работу»

    Экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов высказался о работе Дмитрия Аленичева в московском клубе.

    – Очень много ходило разговоров про багаж Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились?

    – Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать – разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с багажом Аленичева. Абсолютно спокойно такое воспринимаю.

    – До паузы в чемпионате у вас возникали какие-то варианты по трудоустройству?

    – Ну а как же? Конечно, были. Ждем, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Думаю, через месяц-полтора, возможно, что-то и прояснится. Какой смысл сейчас говорить о работе, когда речь в первую очередь идет о здоровье всех людей?

    – Хотя бы с клубами какого уровня велись разговоры – РПЛ, ФНЛ?

    – С разными. Не стану конкретизировать. Были варианты и на постсоветском пространстве. В общем, пока на паузе.

    • Титов и Аленичев работали в «Спартаке» с 2015-го по 2016-й год.
    • В сезоне-2015/16 московский клуб занял пятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2020 10:06
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1863

      Бухбух 7 апреля, 18:05

      Работу тренера оценивают по месту в таблице (Енисей) и результатам в Европе.

      0
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 17:42

      Главное теперь чтоб Кононов ничего не забыл в спартаке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12633

      vka1970 7 апреля, 14:48

      А Егору совсем не стыдно.Это вот с его лёгкой руки разговор про багаж пошёл, хотя в этом багаже кер без соли ночевал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5748

      Сильвербой 7 апреля, 14:20

      Егор, вот тебе самому не смешно!?

      2
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 14:08

      Кого не тренировали, всех провалили. Не зря спам среди аутсайдеров.

      0
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      Рейтинг: +318

      Vizual > paracetamol 7 апреля, 18:47

      Пирдоцетамол, иди на ветку Зинета

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      Рейтинг: +342

      New Life 7 апреля, 10:22

      О вашем багаже сейчас говорят только питерские тролли.

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