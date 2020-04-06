Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Челси» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта

Журналист Скира: «Челси» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта

6 апреля 2020, 20:20

Нападающий Оливье Жиру может остаться в «Челси».

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего по окончании нынешнего сезона.

Пока не удается согласовать срок нового соглашения – агент футболиста Майкл Мануэлло настаивает на двухлетнем договоре, а директор лондонского клуба Марина Грановская – на однолетнем.

За ситуацией следит «Интер». Главный тренер миланской команды Антонио Конте лично заинтересован в подписании Жиру.

  • Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 33-летний форвард забил три гола в 13 матчах.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Челси Жиру Оливье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+