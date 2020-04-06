Журналист Скира: «Челси» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта

Нападающий Оливье Жиру может остаться в «Челси».

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего по окончании нынешнего сезона.

Пока не удается согласовать срок нового соглашения – агент футболиста Майкл Мануэлло настаивает на двухлетнем договоре, а директор лондонского клуба Марина Грановская – на однолетнем.

За ситуацией следит «Интер». Главный тренер миланской команды Антонио Конте лично заинтересован в подписании Жиру.