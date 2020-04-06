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    Журналист Скира: «Челси» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта

    Нападающий Оливье Жиру может остаться в «Челси».

    По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего по окончании нынешнего сезона.

    Пока не удается согласовать срок нового соглашения – агент футболиста Майкл Мануэлло настаивает на двухлетнем договоре, а директор лондонского клуба Марина Грановская – на однолетнем.

    За ситуацией следит «Интер». Главный тренер миланской команды Антонио Конте лично заинтересован в подписании Жиру.

    • Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 33-летний форвард забил три гола в 13 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    06.04.2020 20:20
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