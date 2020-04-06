Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с «Баварией»

Полузащитник Тиаго Алькантара практически договорился с «Баварией» об условиях нового контракта.
Сообщается, что сторонам осталось согласовать лишь небольшие детали сделки, после чего клуб объявит о продлении соглашения официально.
Действующий контракт хавбека с мюнхенцами истекает в 2021 году.
- Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года.
- В текущем сезоне испанец забил три гола и сделал два ассиста в 32 матчах.
Источник: Bayern & Germany
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