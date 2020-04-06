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Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с «Баварией»

6 апреля 2020, 10:00

Полузащитник Тиаго Алькантара практически договорился с «Баварией» об условиях нового контракта.

Сообщается, что сторонам осталось согласовать лишь небольшие детали сделки, после чего клуб объявит о продлении соглашения официально.

Действующий контракт хавбека с мюнхенцами истекает в 2021 году.

  • Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года.
  • В текущем сезоне испанец забил три гола и сделал два ассиста в 32 матчах.

Источник: Bayern & Germany

Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - почти 108 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Бавария Алькантара Тиаго
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