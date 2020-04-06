Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с «Баварией»

Полузащитник Тиаго Алькантара практически договорился с «Баварией» об условиях нового контракта.

Сообщается, что сторонам осталось согласовать лишь небольшие детали сделки, после чего клуб объявит о продлении соглашения официально.

Действующий контракт хавбека с мюнхенцами истекает в 2021 году.