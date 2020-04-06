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    Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с «Баварией»

    Полузащитник Тиаго Алькантара практически договорился с «Баварией» об условиях нового контракта.

    Сообщается, что сторонам осталось согласовать лишь небольшие детали сделки, после чего клуб объявит о продлении соглашения официально.

    Действующий контракт хавбека с мюнхенцами истекает в 2021 году.

    • Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года.
    • В текущем сезоне испанец забил три гола и сделал два ассиста в 32 матчах.

    Источник: Bayern & Germany

    Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - почти 108 тысяч подписчиков.

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    06.04.2020 10:00
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