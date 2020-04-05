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    Тарасов: «Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Если суждено, то суждено»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как проводит время во время карантина.

    «Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и все. Быстренько все куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено.

    Гречку так и так в семье моей все любят. Ели и до вируса, и сейчас, это не открытие для нас. В магазинах все есть. Не знаю, почему такая паника была изначально. Я специально, когда начались все эти разговоры, что ничего нет в магазинах, сам лично поехал, посмотрел: все было кроме гречки в какой-то период, а так все купил, что нужно и необходимо», – сказал Тарасов.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
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    Источник: Sport24

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    05.04.2020 22:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2772

      Борат 1 час назад

      Стыдно за этого воспитанника тарасовки ! Позор рылам! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +227

      Бoрат > Борат 12 минут назад

      Позор , позор !!! Толи дело ЗЕНИТ !!! , а какие болельщики у этой лучезарной команды - умницы , интеллектуалы , просто кладезь мудрости , да вот хоть взять аларма или нас с братом - боратом , чем не примеры для подражания и гордости . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2063

      alarm 1 час назад

      пожалуй, тупее него спартак ещё никого не воспитывал, и в ближайшие годы не воспитает

      1
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      Рейтинг: +329

      dragoon000320 1 час назад

      Тарасов ты прото идиот, дело не в тебе пустая ты голова а в других людях которых ты сам не зная можешь заразить и возможно убить...

      2
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      Рейтинг: +2432

      Давид59 1 час назад

      Дима, фраза "Сказали, что маски ерунда" варвана из контекста. Там, до этого было: "незадолго до того как сдохнуть..."

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