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  • Тарасов: «Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Если суждено, то суждено»

Тарасов: «Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Если суждено, то суждено»

5 апреля 2020, 22:39
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как проводит время во время карантина.

«Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и все. Быстренько все куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено.

Гречку так и так в семье моей все любят. Ели и до вируса, и сейчас, это не открытие для нас. В магазинах все есть. Не знаю, почему такая паника была изначально. Я специально, когда начались все эти разговоры, что ничего нет в магазинах, сам лично поехал, посмотрел: все было кроме гречки в какой-то период, а так все купил, что нужно и необходимо», – сказал Тарасов.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
  • Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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Давид59
1586116327
Дима, фраза "Сказали, что маски ерунда" варвана из контекста. Там, до этого было: "незадолго до того как сдохнуть..."
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Черкизовский Кот
1586135012
Тарасов: «Сказали, что нужно удариться головой о стену, и я этого придерживаюсь. Если суждено быть дураком, то суждено»
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