Тарасов: «Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Если суждено, то суждено»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как проводит время во время карантина.

«Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и все. Быстренько все куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено.

Гречку так и так в семье моей все любят. Ели и до вируса, и сейчас, это не открытие для нас. В магазинах все есть. Не знаю, почему такая паника была изначально. Я специально, когда начались все эти разговоры, что ничего нет в магазинах, сам лично поехал, посмотрел: все было кроме гречки в какой-то период, а так все купил, что нужно и необходимо», – сказал Тарасов.