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    UOL Esporte: Кавани хочет перейти в «Атлетико», его контракт с «ПСЖ» истекает летом

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен перейти в мадридский «Атлетико». Испанцы хотели заполучить игрока зимой, но не смогли договориться.

    Видеть уругвайца в своей команде желает главный тренер Диего Симеоне. Именно поэтому Кавани считает трансфер в «Атлетико» верным шагом, пишет UOL Esporte.

    • Контракт Кавани истекает летом.
    • 33-летний игрок оценивается на рынке в 25 миллионов евро.
    • Кавани выступает в Париже с 2013 года.

    Источник: UOL Esporte

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