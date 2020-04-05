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  • UOL Esporte: Кавани хочет перейти в «Атлетико», его контракт с «ПСЖ» истекает летом

UOL Esporte: Кавани хочет перейти в «Атлетико», его контракт с «ПСЖ» истекает летом

5 апреля 2020, 17:58

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намерен перейти в мадридский «Атлетико». Испанцы хотели заполучить игрока зимой, но не смогли договориться.

Видеть уругвайца в своей команде желает главный тренер Диего Симеоне. Именно поэтому Кавани считает трансфер в «Атлетико» верным шагом, пишет UOL Esporte.

  • Контракт Кавани истекает летом.
  • 33-летний игрок оценивается на рынке в 25 миллионов евро.
  • Кавани выступает в Париже с 2013 года.

Источник: UOL Esporte

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Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон
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