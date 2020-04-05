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  • «Манчестер Сити», в отличие от «Ливерпуля», не стал участвовать в антикризисной программе правительства

«Манчестер Сити», в отличие от «Ливерпуля», не стал участвовать в антикризисной программе правительства

5 апреля 2020, 17:40
3

«Манчестер Сити» решил не запрашивать помощь у государства в рамках антикризисной программы британского правительства. Оно готово возместить часть средств, которые уходят сейчас на зарплаты.

В «Сити» работает более 200 человек административного и обслуживающего персонала. Клуб готов оплачивать их работу своими силами.

  • На этой неделе о желании участвовать в антикризисной программе правительства изъявил «Ливерпуль».
  • Сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • От инфекции по всему миру умерло более 64000 человек.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
Комментарии (3)
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Cules2013
1586105742
похвально, шейх баблом напихан и не стал злоупотреблять
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general.lizyukov
1586116073
ага, когда за спиной катарские шейхи - нахера тебе помощь? зато потом можно рассказывать, как ты не стал напрягать правительство всё равно по фэйрплэй накажут
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