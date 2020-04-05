Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    «Манчестер Сити», в отличие от «Ливерпуля», не стал участвовать в антикризисной программе правительства

    «Манчестер Сити» решил не запрашивать помощь у государства в рамках антикризисной программы британского правительства. Оно готово возместить часть средств, которые уходят сейчас на зарплаты.

    В «Сити» работает более 200 человек административного и обслуживающего персонала. Клуб готов оплачивать их работу своими силами.

    • На этой неделе о желании участвовать в антикризисной программе правительства изъявил «Ливерпуль».
    • Сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • От инфекции по всему миру умерло более 64000 человек.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75944
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru