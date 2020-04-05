«Манчестер Сити», в отличие от «Ливерпуля», не стал участвовать в антикризисной программе правительства

«Манчестер Сити» решил не запрашивать помощь у государства в рамках антикризисной программы британского правительства. Оно готово возместить часть средств, которые уходят сейчас на зарплаты.
В «Сити» работает более 200 человек административного и обслуживающего персонала. Клуб готов оплачивать их работу своими силами.
- На этой неделе о желании участвовать в антикризисной программе правительства изъявил «Ливерпуль».
- Сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- От инфекции по всему миру умерло более 64000 человек.
Источник: The Telegraph