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    Слуцкий: «Дзюба не уехал в Англию, потому что ему не хватило человека или компании, которые бы сформировали предложение. С неба оно не возьмется»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба не уехал в чемпионат Англии. По мнению специалиста, не нашлось организаторов трансфера.

    «Почему у Дзюбы не получилось уехать в Англию? Практические каждое предложение надо формировать. Нужна работа агента. Например, в истории с переходом Федора Смолова в «Сельту» их тренер прекрасно помнил Федю по матчам против «Краснодара». Он его видел живьем, хорошо знал. Предложение «Кристал Пэлас» по Федору Чалову – это прямая работа агента. Алексей Миранчук стал интересен «Ювентусу» именно после игр против «Ювентуса». По Александру Головину были слишком яркие вещи, которые многие тренеры видели в прямом противоборстве.

    Дзюбе, несмотря на хороший чемпионат мира и хорошую форму, не хватило человека или компании, которые смогли бы сформировать предложение. С неба оно не возьмется. Это не только про наших футболистов, а практически про каждый трансфер», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • Ранее Дзюбой интересовались в Китае.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Слуцкий и Дзюба вместе работали в сборной России.

    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

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    04.04.2020 23:46
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +16067

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Некому сформировать предложение? Да вокруг нашего футбола " специалистов" больше, чем самих футболистов. Одних селюков только сколько... Не нужен твой друг инстовый никому!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4091

      JTherry 3 часа назад

      "Почему у Дзюбы не получилось уехать в Англию?"
      да потому что дзюпе нравится Реал, и там готовят грандиозный трансфер... посадки деревьев вокруг "Сантьяго Бернабеу"))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      житель СПб 3 часа назад

      Ну, мог бы и сам Слуцкий помочь - так ведь?

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