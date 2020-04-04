Слуцкий: «Дзюба не уехал в Англию, потому что ему не хватило человека или компании, которые бы сформировали предложение. С неба оно не возьмется»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба не уехал в чемпионат Англии. По мнению специалиста, не нашлось организаторов трансфера.

«Почему у Дзюбы не получилось уехать в Англию? Практические каждое предложение надо формировать. Нужна работа агента. Например, в истории с переходом Федора Смолова в «Сельту» их тренер прекрасно помнил Федю по матчам против «Краснодара». Он его видел живьем, хорошо знал. Предложение «Кристал Пэлас» по Федору Чалову – это прямая работа агента. Алексей Миранчук стал интересен «Ювентусу» именно после игр против «Ювентуса». По Александру Головину были слишком яркие вещи, которые многие тренеры видели в прямом противоборстве.

Дзюбе, несмотря на хороший чемпионат мира и хорошую форму, не хватило человека или компании, которые смогли бы сформировать предложение. С неба оно не возьмется. Это не только про наших футболистов, а практически про каждый трансфер», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.