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  • Слуцкий: «Дзюба не уехал в Англию, потому что ему не хватило человека или компании, которые бы сформировали предложение. С неба оно не возьмется»

Слуцкий: «Дзюба не уехал в Англию, потому что ему не хватило человека или компании, которые бы сформировали предложение. С неба оно не возьмется»

4 апреля 2020, 23:46
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба не уехал в чемпионат Англии. По мнению специалиста, не нашлось организаторов трансфера.

«Почему у Дзюбы не получилось уехать в Англию? Практические каждое предложение надо формировать. Нужна работа агента. Например, в истории с переходом Федора Смолова в «Сельту» их тренер прекрасно помнил Федю по матчам против «Краснодара». Он его видел живьем, хорошо знал. Предложение «Кристал Пэлас» по Федору Чалову – это прямая работа агента. Алексей Миранчук стал интересен «Ювентусу» именно после игр против «Ювентуса». По Александру Головину были слишком яркие вещи, которые многие тренеры видели в прямом противоборстве.

Дзюбе, несмотря на хороший чемпионат мира и хорошую форму, не хватило человека или компании, которые смогли бы сформировать предложение. С неба оно не возьмется. Это не только про наших футболистов, а практически про каждый трансфер», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

  • Ранее Дзюбой интересовались в Китае.
  • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Слуцкий и Дзюба вместе работали в сборной России.

Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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житель СПб
1586035300
Ну, мог бы и сам Слуцкий помочь - так ведь?
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JTherry
1586035925
"Почему у Дзюбы не получилось уехать в Англию?" да потому что дзюпе нравится Реал, и там готовят грандиозный трансфер... посадки деревьев вокруг "Сантьяго Бернабеу"))
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DOCTOR PENALTY
1586038506
Некому сформировать предложение? Да вокруг нашего футбола " специалистов" больше, чем самих футболистов. Одних селюков только сколько... Не нужен твой друг инстовый никому!
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Бухбух
1586058306
Дзюба не уехал в Англию, потому что испугался настоящей футбольной конкуренции.
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Axe111
1586071488
Какая нахрен Англия!!! ХВАТИТ БРЕД ВСЯКИЙ НЕСТИ!!!!!
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New Life
1586073793
"...не хватило человека или компании, которые смогли бы сформировать предложение" Формируй, не формируй, все равно получишь "уй. В Англии нет такой вакансии: "балабол".
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Hektor 84
1586078369
Шлюба просто посредственный средний игрочишка, забивающий только сан Марино и Люксембургу. Какая ему АПЛ?
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Каратель помойников
1586082690
Дзюба не уехал в Англию потому что нах там никому не нужен
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