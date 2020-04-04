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    Быстров: «В детстве болел за «Спартак», о «Зените» ничего не знал»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что в детстве болел именно за москвичей. До и после них игрок выступал в Санкт-Петербурге.

    «Как узнал, что меня продают? Пришел на тренировку, а Владислав Радимов читал газету, в которой Властимил Петржела в интервью сказал, что я молодой и неперспективный, плохо провел предсезонку…

    Первая игра за «Спартак» против бывшей команды? Конечно, она была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо.

    В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно», – сказал Быстров в беседе с Андреем Аршавиным.

    • За «Спартак» Быстров провел 138 матчей, забил 18 голов, сделал 26 результативных пасов.
    • На счету Быстрова 47 матчей за сборную России, четыре гола (2004-2013 годы).
    • Карьеру игрок завершил в 2018 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2020 23:33
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4573

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Всё просто, я когда-то тоже болел за Спартак (ну как болел, я просто не знал других клубов). По телеку московские каналы крутили только игры Спартака.
      А в регионах(да-да, на тот момент СПб тоже был как далёкий регион), игры местной команды не показывали, про существования Зенита я даже не знал, не смотря на то, что родился и жил только в это городе. Радио и ТВ передачи были только московскими, интернета разумеется не было. Зато всё что касалось футбола слышалось, что Спартак чемпион, выиграл 100500 раз чемпионат. Это уже потом пришло понимание, что по сути этот клуб был единственным в стране с финансированием и скупал у всех клубов за здорово живёшь всё что плохо лежало. Потому когда сходил 1-й раз на футбол, сразу понял, что этот клуб не единственный в стране, и что болеть надо за своих, а не за того, кого пиарят по ТВ

      2
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      Рейтинг: +2424

      Павелий > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Опять ты показал, что тупой глор Зенита. Как ты мог не знать других команд, ведь в матче всегда 2 команды участвуют?
      Я болею за Спартак с 1995 года, когда Алания была сильнее, но Спартак выиграл все 6 матчей в группе ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +8516

      ufos73 2 часа назад

      У бомжей припекает так забавно )))
      Панов, Быстров, Аршавин... Кто следующий? Орлов? ))))))

      1
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      Рейтинг: +189

      Бoрат > ufos73 2 часа назад

      Ты главное не трогай Дзюбу - он наше ВСЁ !!! Гыгыгы , остальные недостойные .

      1
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      Рейтинг: +19236

      пьяныйхоровод > ufos73 1 час назад

      Глушаков .

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      Рейтинг: +19236

      пьяныйхоровод > ufos73 1 час назад

      Какой Аршавин ?! Вас там чем в вашей секте обкалывают ? Ипать , целый легион дебилов под знаком ромбика смастырили уже .

      0
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      Рейтинг: +3745

      3a zenit 2 часа назад


      да о чём эти свиньи всегда хрюкают?Нехера не понятно же.

      0
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      Рейтинг: +189

      Бoрат > 3a zenit 2 часа назад

      Перевожу - рос обычным пацаном , но затем попал в Зенит , там его пытались " переориентировать " ( надеюсь тут то всё понятно - о чем я ) , пытался дурачок спрятаться в Спартаке , но наши мозолистые руки и там достали , теперь вспоминает , но сам то наверняка рад , что теперь одной с нашей с тобой " веры " . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +19236

      пьяныйхоровод > 3a zenit 1 час назад

      Скоро завизжат в унисон .

      1
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      Рейтинг: +550

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Может он набухался и по пьяне все это прогнал? Наверно, когда он в 13-ть лет попал в Смену, то думал, что тренируется в Москве:)

      1
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      Рейтинг: +1059

      житель СПб 3 часа назад

      Ну чего из него прет?! Вот человек...

      0
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      Рейтинг: +652

      lysenkoff 3 часа назад

      Никогда, не лги, не предавай......

      3
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      Рейтинг: +19236

      пьяныйхоровод 4 часа назад

      Да болей ты хоть за залу.пу носорога . Вообще посрать на тебя . Ты никто и звать тебя никак .

      2
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      Рейтинг: +189

      Бoрат > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Эх , а когда то мы его в попку целовать были готовы - как не постоянны все же люди .

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