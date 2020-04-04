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  • Быстров: «В детстве болел за «Спартак», о «Зените» ничего не знал»

Быстров: «В детстве болел за «Спартак», о «Зените» ничего не знал»

4 апреля 2020, 23:33
49

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что в детстве болел именно за москвичей. До и после них игрок выступал в Санкт-Петербурге.

«Как узнал, что меня продают? Пришел на тренировку, а Владислав Радимов читал газету, в которой Властимил Петржела в интервью сказал, что я молодой и неперспективный, плохо провел предсезонку…

Первая игра за «Спартак» против бывшей команды? Конечно, она была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо.

В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно», – сказал Быстров в беседе с Андреем Аршавиным.

  • За «Спартак» Быстров провел 138 матчей, забил 18 голов, сделал 26 результативных пасов.
  • На счету Быстрова 47 матчей за сборную России, четыре гола (2004-2013 годы).
  • Карьеру игрок завершил в 2018 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (49)
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3a zenit
1586040046
да о чём эти свиньи всегда хрюкают?Нехера не понятно же.
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ufos73
1586040711
У бомжей припекает так забавно ))) Панов, Быстров, Аршавин... Кто следующий? Орлов? ))))))
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GoldPlayFIFARus9
1586041642
Всё просто, я когда-то тоже болел за Спартак (ну как болел, я просто не знал других клубов). По телеку московские каналы крутили только игры Спартака. А в регионах(да-да, на тот момент СПб тоже был как далёкий регион), игры местной команды не показывали, про существования Зенита я даже не знал, не смотря на то, что родился и жил только в это городе. Радио и ТВ передачи были только московскими, интернета разумеется не было. Зато всё что касалось футбола слышалось, что Спартак чемпион, выиграл 100500 раз чемпионат. Это уже потом пришло понимание, что по сути этот клуб был единственным в стране с финансированием и скупал у всех клубов за здорово живёшь всё что плохо лежало. Потому когда сходил 1-й раз на футбол, сразу понял, что этот клуб не единственный в стране, и что болеть надо за своих, а не за того, кого пиарят по ТВ
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valkam72
1586052091
Да о нем никто и не знал. Команда лифт. А как у ********* то пуканы разорвало. Хаха. Особенно у хороводика.
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Диктор
1586061436
Да кто вообще раньше о нем слышал?????? Всегда была самая любимая и народная команда только Спартак.
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seth343
1586068526
Да зина всегда в жопе была, пока ее газпрем не вытащил за уши...
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ZENIT***
1586076263
Очередное блеяние паршивой овцы.(ты лучше,Вован,расскажи что ты делал в клубе для геев,да ещё и пьяный!? Ой-ой-ой!)
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Hektor 84
1586078158
Помню как быстров любил разрывать на фланге бомжатские пуканы. Голы бомжам клепать и пенальти зарабатывать. А еще как он эмблемку расцеловывал.!
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Каратель помойников
1586082412
Про Зину вообще никто не знает? Раздули лифт бабло,а по факту обыкновенный ФК рядового завода
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zigbert
1586098150
Так уж и не знал он ничего о Зените. Просто в свои молодые годы Быстров видел кто есть кто. У настоящего болельщика должна быть одна команда. Всю жизнь, в радости и в горе, надо быть с ней. Но есть такие болельщики, которые легко могут сменить свой шарф на другой. Той команды которая играет в данный момент лучше. Истинными болельщиками они не являются. Быстров и является одним из представителей такого типа.
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