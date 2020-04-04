Быстров: «В детстве болел за «Спартак», о «Зените» ничего не знал»

Всё просто, я когда-то тоже болел за Спартак (ну как болел, я просто не знал других клубов). По телеку московские каналы крутили только игры Спартака.
А в регионах(да-да, на тот момент СПб тоже был как далёкий регион), игры местной команды не показывали, про существования Зенита я даже не знал, не смотря на то, что родился и жил только в это городе. Радио и ТВ передачи были только московскими, интернета разумеется не было. Зато всё что касалось футбола слышалось, что Спартак чемпион, выиграл 100500 раз чемпионат. Это уже потом пришло понимание, что по сути этот клуб был единственным в стране с финансированием и скупал у всех клубов за здорово живёшь всё что плохо лежало. Потому когда сходил 1-й раз на футбол, сразу понял, что этот клуб не единственный в стране, и что болеть надо за своих, а не за того, кого пиарят по ТВ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что в детстве болел именно за москвичей. До и после них игрок выступал в Санкт-Петербурге.
«Как узнал, что меня продают? Пришел на тренировку, а Владислав Радимов читал газету, в которой Властимил Петржела в интервью сказал, что я молодой и неперспективный, плохо провел предсезонку…
Первая игра за «Спартак» против бывшей команды? Конечно, она была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо.
В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно», – сказал Быстров в беседе с Андреем Аршавиным.
- За «Спартак» Быстров провел 138 матчей, забил 18 голов, сделал 26 результативных пасов.
- На счету Быстрова 47 матчей за сборную России, четыре гола (2004-2013 годы).
- Карьеру игрок завершил в 2018 году.