Быстров: «В детстве болел за «Спартак», о «Зените» ничего не знал»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что в детстве болел именно за москвичей. До и после них игрок выступал в Санкт-Петербурге.

«Как узнал, что меня продают? Пришел на тренировку, а Владислав Радимов читал газету, в которой Властимил Петржела в интервью сказал, что я молодой и неперспективный, плохо провел предсезонку…

Первая игра за «Спартак» против бывшей команды? Конечно, она была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо.

В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно», – сказал Быстров в беседе с Андреем Аршавиным.