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  • Слуцкий: «Сижу на жесточайшей диете. Все игроки «Рубина» веселы от этой новости»

Слуцкий: «Сижу на жесточайшей диете. Все игроки «Рубина» веселы от этой новости»

4 апреля 2020, 21:56
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проводит карантин. Специалист решил худеть.

«Я сижу на жесточайшей диете. Все футболисты «Рубина» веселы от этой новости. Рассчитываю сбросить 10 килограммов в сравнении с тем весом, в котором я уходил на карантин. Понимаю, что по моей физиономии этого не скажешь, но я на пути к этому», – заверил Слуцкий.

  • «Рубин» в РПЛ идет 14-м.
  • Сезон приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.

Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1586031798
Смеются, потомучто толстеешь ещё больше на диете.
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Lester84
1586035419
Это потому что в Макдак на карантине не расходишься)))
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general.lizyukov
1586072748
Лёня, не диета нужна - физнагрузки. На лесоповал давай, за месяц 20 скинешь, гарантирую.
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MaxRnD
1586089928
Хана диете - расшатает
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zigbert
1586094911
Серьезное занятие нашел Леонид.
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