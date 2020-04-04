Слуцкий: «Сижу на жесточайшей диете. Все игроки «Рубина» веселы от этой новости»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проводит карантин. Специалист решил худеть.

«Я сижу на жесточайшей диете. Все футболисты «Рубина» веселы от этой новости. Рассчитываю сбросить 10 килограммов в сравнении с тем весом, в котором я уходил на карантин. Понимаю, что по моей физиономии этого не скажешь, но я на пути к этому», – заверил Слуцкий.