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    Медведев: «Переговоры о сокращении зарплаты в «Зените» идут конструктивно. Надеюсь, вскоре их завершим»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с игроками о понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса. По словам функционера, они идут конструктивно.

    «Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», – сказал Медведев «Чемпионату».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +178

      Бoрат 4 часа назад

      Дзюбу жалко , ыыыыыыыыы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      Hektor 84 4 часа назад

      Можно не понижать, а газпрому повысить тарифы на газ для своего народа. Как они обычно делают. Ненавистные хохлы и то у Газпрома дешевле газ покупают, чем свои граждане. Еще и долги за газ хохлам прощают. А свои если не успели оплатить обрезают его. Мечты сбываются!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      New Life 5 часов назад

      Не удается пока договориться о сокращении с зюбой, медведевым, боратом и алармом.

      2
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      Рейтинг: +10534

      vladimir-7 > New Life 4 часа назад

      А с игроками Сочи как договорились?

      0
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      ...
      Рейтинг: +178

      Бoрат > New Life 4 часа назад

      У меня и так всё уже сжалось и сократилось - поговаривают чемпионат признать не состоявшимся и результаты обнулить . Гыгыгы .

      2
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