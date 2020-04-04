Медведев: «Переговоры о сокращении зарплаты в «Зените» идут конструктивно. Надеюсь, вскоре их завершим»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с игроками о понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса. По словам функционера, они идут конструктивно.

«Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», – сказал Медведев «Чемпионату».