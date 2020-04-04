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  • Медведев: «Переговоры о сокращении зарплаты в «Зените» идут конструктивно. Надеюсь, вскоре их завершим»

Медведев: «Переговоры о сокращении зарплаты в «Зените» идут конструктивно. Надеюсь, вскоре их завершим»

4 апреля 2020, 16:40
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с игроками о понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса. По словам функционера, они идут конструктивно.

«Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим», – сказал Медведев «Чемпионату».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (3)
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New Life
1586011833
Не удается пока договориться о сокращении с зюбой, медведевым, боратом и алармом.
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Hektor 84
1586012894
Можно не понижать, а газпрому повысить тарифы на газ для своего народа. Как они обычно делают. Ненавистные хохлы и то у Газпрома дешевле газ покупают, чем свои граждане. Еще и долги за газ хохлам прощают. А свои если не успели оплатить обрезают его. Мечты сбываются!
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