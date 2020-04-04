Marca: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Хамеса и Бэйла

Полузащитники «Реала» Хамес Родригес и Гарет Бэйл могут перейти в «Эвертон».
По информации Marca, видеть колумбийца и валлийца в своей команде хочет главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.
Итальянский специалист хорошо знаком с обоими футболистами по совместной работе в «Реале» с 2013 по 2015 год.
- 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
- В активе 30-летнего Бэйла за указанный период три гола и две результативные передачи в 18 играх.
- Рыночная стоимость обоих игроков – 40 миллионов евро.
Источник: Marca