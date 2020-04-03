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    Marca: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Хамеса и Бэйла

    Полузащитники «Реала» Хамес Родригес и Гарет Бэйл могут перейти в «Эвертон».

    По информации Marca, видеть колумбийца и валлийца в своей команде хочет главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

    Итальянский специалист хорошо знаком с обоими футболистами по совместной работе в «Реале» с 2013 по 2015 год.

    • 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
    • В активе 30-летнего Бэйла за указанный период три гола и две результативные передачи в 18 играх.
    • Рыночная стоимость обоих игроков – 40 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +309

      Proker 1 час назад

      Анче мудрый человек, знает кого брать в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8190

      Skull_Boy 5 часов назад

      Губа не дура, а какой смысл им переходить в клуб середняк

      0
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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. > Skull_Boy 5 часов назад

      А на лавке Реала лучше ?

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