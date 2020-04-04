Marca: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Хамеса и Бэйла

Полузащитники «Реала» Хамес Родригес и Гарет Бэйл могут перейти в «Эвертон».

По информации Marca, видеть колумбийца и валлийца в своей команде хочет главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Итальянский специалист хорошо знаком с обоими футболистами по совместной работе в «Реале» с 2013 по 2015 год.