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Marca: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Хамеса и Бэйла

4 апреля 2020, 10:36
3

Полузащитники «Реала» Хамес Родригес и Гарет Бэйл могут перейти в «Эвертон».

По информации Marca, видеть колумбийца и валлийца в своей команде хочет главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Итальянский специалист хорошо знаком с обоими футболистами по совместной работе в «Реале» с 2013 по 2015 год.

  • 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
  • В активе 30-летнего Бэйла за указанный период три гола и две результативные передачи в 18 играх.
  • Рыночная стоимость обоих игроков – 40 миллионов евро.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Эвертон Реал Бэйл Гарет Родригес Хамес Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1585988664
Губа не дура, а какой смысл им переходить в клуб середняк
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Proker
1586001055
Анче мудрый человек, знает кого брать в команде
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lysenkoff
1586010586
Хамеса - 39 млн, Бэйла 1? в итоге - 40)))
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