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  • Яровинский подтвердил сокращение зарплат в «Рубине» в два раза

Яровинский подтвердил сокращение зарплат в «Рубине» в два раза

3 апреля 2020, 17:17
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что все игроки и персонал клуба дали согласие на урезание своих окладов на период карантина.

«В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры.

Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время», – сказал Яровинский.

  • По информации «Бизнес Online», средняя зарплата среди игроков «Рубина» – около миллиона рублей в месяц.
  • Команда по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
Комментарии (1)
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1585940611
Тарасову нужно счёт выписать , чтобы в кассу занёс!
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