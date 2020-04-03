Яровинский подтвердил сокращение зарплат в «Рубине» в два раза

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что все игроки и персонал клуба дали согласие на урезание своих окладов на период карантина.
«В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры.
Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время», – сказал Яровинский.
- По информации «Бизнес Online», средняя зарплата среди игроков «Рубина» – около миллиона рублей в месяц.
- Команда по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»