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    Яровинский подтвердил сокращение зарплат в «Рубине» в два раза

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что все игроки и персонал клуба дали согласие на урезание своих окладов на период карантина.

    «В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры.

    Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время», – сказал Яровинский.

    • По информации «Бизнес Online», средняя зарплата среди игроков «Рубина» – около миллиона рублей в месяц.
    • Команда по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 17:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3836

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Тарасову нужно счёт выписать , чтобы в кассу занёс!

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