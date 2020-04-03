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    УЕФА может не допустить к участию в еврокубках клубы из стран, не доигравших чемпионат

    УЕФА призывает европейские лиги не завершать досрочно сезон-2019/20.

    Союз европейских футбольных ассоциаций разослал письмо, в котором говорится, что клубы из стран, не доигравших чемпионат, могут лишиться права выступить в еврокубках в следующей кампании.

    В четверг канал HLN сообщил о решении досрочно закончить чемпионат Бельгии, но официально эта информация пока не подтверждена.

    Все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всем мире эта инфекция выявлена уже у более миллиона человек.

    Источник: Sky Sports

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    03.04.2020 13:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 6 часов назад

      Ну и правильно

      1
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      Рейтинг: +72

      Chicha 9 часов назад

      Очень здравое и умное решение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      Каменный стояк 9 часов назад

      БАТЭ - обладатель кубка европейских чемпионов!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 9 часов назад

      Ну и правильно, надо доиграть свой чемпионат и по результатам игр,
      подать заявки в УЕФА для участия российских клубов в ЕК.

      3
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      Рейтинг: +8900

      parevg 9 часов назад

      А вот это правильно.
      Должен соблюдаться спортивный принцип.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14038

      bset 10 часов назад

      Логика в этом есть. Где спортивный принцип? В той же Бельгии, где с концами чемпионат остановили, есть две команды с одинаковым количеством очков. Одна в еврокубковой зоне, а вторая за ее пределами. Причем в следующем (последнем) туре они играют друг с другом.

      6
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      Рейтинг: +212

      GreyDM > bset 8 часов назад

      в таблице бельгийского чемпа просто не корректно линия проведена, там по итогам чемпа 5 команд в еврокубки попадают, + победитель кубка, но финал кубка тоже не сыгран,-вот и отчертили 6 команд в еврокубковую зону...

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