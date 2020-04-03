УЕФА может не допустить к участию в еврокубках клубы из стран, не доигравших чемпионат

УЕФА призывает европейские лиги не завершать досрочно сезон-2019/20.

Союз европейских футбольных ассоциаций разослал письмо, в котором говорится, что клубы из стран, не доигравших чемпионат, могут лишиться права выступить в еврокубках в следующей кампании.

В четверг канал HLN сообщил о решении досрочно закончить чемпионат Бельгии, но официально эта информация пока не подтверждена.

Все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всем мире эта инфекция выявлена уже у более миллиона человек.