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УЕФА может не допустить к участию в еврокубках клубы из стран, не доигравших чемпионат

3 апреля 2020, 13:48
5

УЕФА призывает европейские лиги не завершать досрочно сезон-2019/20.

Союз европейских футбольных ассоциаций разослал письмо, в котором говорится, что клубы из стран, не доигравших чемпионат, могут лишиться права выступить в еврокубках в следующей кампании.

В четверг канал HLN сообщил о решении досрочно закончить чемпионат Бельгии, но официально эта информация пока не подтверждена.

Все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всем мире эта инфекция выявлена уже у более миллиона человек.

Источник: Sky Sports
Европа
Комментарии (5)
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bset
1585912169
Логика в этом есть. Где спортивный принцип? В той же Бельгии, где с концами чемпионат остановили, есть две команды с одинаковым количеством очков. Одна в еврокубковой зоне, а вторая за ее пределами. Причем в следующем (последнем) туре они играют друг с другом.
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vladimir-7
1585915273
Ну и правильно, надо доиграть свой чемпионат и по результатам игр, подать заявки в УЕФА для участия российских клубов в ЕК.
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Chicha
1585916449
Очень здравое и умное решение.
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Hektor 84
1585924670
Ну и правильно
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