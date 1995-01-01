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    Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался»

    Защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подрался с охраной в аэропорту.

    «Мне запомнилось то, что, когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона.

    Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно, и чтобы мы не заболели.

    Если он видит на поле какие-то плохие вещи, то он сразу же в открытую об этом говорит. Также, как и про хорошие вещи. Для Карпина при этом абсолютно не имеет значения опытный это игрок или же молодой. Не было при этом таких моментов, чтобы он наказывал кого-то одного из игроков. Он всегда говорил про всю команду. А в случае побед Карпин танцевал в раздевалке. Совсем как мы. Он в те моменты не отличался от нас, игроков», – вспомнил поляк.

    Источник: Nakanune

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +29430

      ROSTOV SUPER 14 минут назад

      Валера мужик , прямой и справедливый !

      1
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      Рейтинг: +195

      Ziklop 24 минуты назад

      А сейчас таким охранникам и полицаям и прочим гавнюкам доверили право людей штрафовать да ещё и сажать, следующий шаг смотри в фильмах про эпидемии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      sssrspartak 53 минуты назад

      георгич молоток!прямой и открытый в делах,как и в игре!!

      4
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      Рейтинг: +1093

      afw13 1 час назад

      что ни говори, Валера красавчик!

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