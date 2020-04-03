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  • Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался»

Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался»

3 апреля 2020, 11:51
7

Защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подрался с охраной в аэропорту.

«Мне запомнилось то, что, когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно, и чтобы мы не заболели.

Если он видит на поле какие-то плохие вещи, то он сразу же в открытую об этом говорит. Также, как и про хорошие вещи. Для Карпина при этом абсолютно не имеет значения опытный это игрок или же молодой. Не было при этом таких моментов, чтобы он наказывал кого-то одного из игроков. Он всегда говорил про всю команду. А в случае побед Карпин танцевал в раздевалке. Совсем как мы. Он в те моменты не отличался от нас, игроков», – вспомнил поляк.

Источник: Nakanune
Россия. Премьер-лига Ростов Вилюш Мацей Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Мага 13
1585905067
что ни говори, Валера красавчик!
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Ziklop
1585909342
А сейчас таким охранникам и полицаям и прочим гавнюкам доверили право людей штрафовать да ещё и сажать, следующий шаг смотри в фильмах про эпидемии.
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ROSTOV SUPER
1585909956
Валера мужик , прямой и справедливый !
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DOCTOR PENALTY
1585916618
Ростову реально повезло с тренером. Факт!
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алдан2014
1585918930
Ну уж захвалили Валеру.Однако Эмери плавил, что бы порулить самому
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the teacher
1585921814
Валера верим! От души!
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моэм
1585940819
Да что охранник!...когда Зидан , уже мировая звезда , что то вякнул на Карпина ...Валера так на него "наехал " , что тот чуть на заднюю точку не присел . настолько "притух" … и всё это Париже , на Стад де Франс , на глазах у 80 000 .
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