Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался»

Защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подрался с охраной в аэропорту.

«Мне запомнилось то, что, когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно, и чтобы мы не заболели.

Если он видит на поле какие-то плохие вещи, то он сразу же в открытую об этом говорит. Также, как и про хорошие вещи. Для Карпина при этом абсолютно не имеет значения опытный это игрок или же молодой. Не было при этом таких моментов, чтобы он наказывал кого-то одного из игроков. Он всегда говорил про всю команду. А в случае побед Карпин танцевал в раздевалке. Совсем как мы. Он в те моменты не отличался от нас, игроков», – вспомнил поляк.