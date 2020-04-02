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  • Состояние рекордсмена сборной Турции Рушту улучшается. Он болен коронавирусом

Состояние рекордсмена сборной Турции Рушту улучшается. Он болен коронавирусом

2 апреля 2020, 22:31
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Врачи сообщили об улучшении состояния бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера.

«Общее состояние пациента улучшается с каждым днем», – заявил источник в больнице, где находится 46-летний футболист.

Рушту госпитализировали в конце прошлой недели с коронавирусом.

  • Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
  • В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
  • Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Турция Рушту
Комментарии (1)
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1585859667
Отличный вратарь ! Выздоравливай!
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