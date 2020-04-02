Состояние рекордсмена сборной Турции Рушту улучшается. Он болен коронавирусом

Врачи сообщили об улучшении состояния бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера.
«Общее состояние пациента улучшается с каждым днем», – заявил источник в больнице, где находится 46-летний футболист.
Рушту госпитализировали в конце прошлой недели с коронавирусом.
- Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
- В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
- Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).
Источник: Fanatik