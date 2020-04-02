Состояние рекордсмена сборной Турции Рушту улучшается. Он болен коронавирусом

Врачи сообщили об улучшении состояния бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера.

«Общее состояние пациента улучшается с каждым днем», – заявил источник в больнице, где находится 46-летний футболист.

Рушту госпитализировали в конце прошлой недели с коронавирусом.