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    Состояние рекордсмена сборной Турции Рушту улучшается. Он болен коронавирусом

    Врачи сообщили об улучшении состояния бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера.

    «Общее состояние пациента улучшается с каждым днем», – заявил источник в больнице, где находится 46-летний футболист.

    Рушту госпитализировали в конце прошлой недели с коронавирусом.

    • Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
    • В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
    • Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

    Источник: Fanatik

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    02.04.2020 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3836

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный вратарь ! Выздоравливай!

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