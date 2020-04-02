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  • Экс-начальник ЦСКА Коробочка: «В 90-х судьи пообещали, что мы не вылетим. Они так решили»

Экс-начальник ЦСКА Коробочка: «В 90-х судьи пообещали, что мы не вылетим. Они так решили»

2 апреля 2020, 16:55
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Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, как в 90-е годы судьи не дали команде вылететь из высшего дивизиона. На ситуацию, в частности, повлиял Сергей Хусаинов.

— То ли 93-й, то ли 94-й. Чемпионат Европы среди судей, 40 команд. Меня просят помочь. Сочиняю письмо в министерство обороны — дают автобус, везут наших арбитров в Чкаловскую. В Германию полетели военным бортом, я с ними. Расселил в армейской гостинице. Все на уровне!

Прилетели, сразу — «где здесь гаштет?» В смысле — ресторан. Начинают выпивать. Меня тоже ухандокали, честно говоря. Я много выпивать не в силах.

— Кто был?

— Все тогдашние великие — Шкловский, Ибрагимов, Чеботарев, Валя Иванов... Наутро говорят: «Мы вчера за столом решили – будешь за нас играть». Нашли бутсы, трусы. Дошли до финала! Так набегался, что прилег у дерева. Ноги задрал. Шкловский подходит, склоняется: «Ну и сволочи — до чего довели человека! А ему еще финал играть...» Мне сразу захотелось умереть. Чтоб никакого финала не было.

— Сыграли?

— А куда деваться? С Валькой Ивановым стали лучшими бомбардирами. На банкете судьи раскрываться начали.

— Вот оно — самое интересное.

— Серега Хусаинов разговор завел: «Ребята, а ЦСКА-то вылетел». Меня как водой обдали! Июль месяц — играть и играть! Шли мы так себе, чуть ниже середины, но о вылете и мысли не было. Говорю: «Эээ, друзья? Какой «вылетел»?!» Те переминаются — да, вылетел.

— Вот это новости.

— Я вообще наслушался на этом банкете... Этому угрожают, кто-то из братьев Бутенко завещание написал, другой обрадовался: «Так я давно написал!» А меня все не отпускает: как же так? Еще 14 матчей!

— Что же дальше?

— Пиво льется как вода. Снова Хусаинов говорит: «Давайте думать, как выручать Коробочку. Он-то нас выручил».

— Вот Сергей Григорьевич — чистая душа.

— Начали между собой перетирать вполголоса. Результаты перечисляют на пять туров вперед. Я глазами хлопаю: «Да мы сами выкарабкаемся!» Те улыбаются. А потом я в Москву возвращаюсь — все, что они говорили, под копирку!

— Потрясающе.

— А главное, с каждым туром наш вылет все реальнее. К последнему матчу при определенном раскладе вываливаемся. Поражение точно нас туда отправляет, если ничья — зависит от параллельных матчей. Я к Хусаинову, тот судит в манеже нашу игру с «Торпедо». Чуть не на колени: «Сережа, задница полная. Меня руководство отправило с тобой переговорить» — «Толя, бесполезно разговаривать!» Беда! Приезжаем с Серегой ко мне домой, накрываю стол.

— Достаете конверт?

— Никаких конвертов не было, клянусь. Даже мысли не мелькнуло. Хусаинов сразу сказал: «Только ничего не предлагай». Я сник. А он продолжает: «Я обещаю — вы не вылетите...»

— Как удалось?

— Я переспросил: «Ты обещаешь?» — «Не я — мы! Мы решили, что вы не вылетите». Кто «мы»? Чего «мы»?!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1585839278
А в 2000-х подтвердили своё обещание.
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Антибиотик
1585846514
Столько лет прошло, никчему эти разговоры.
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Hektor 84
1585907249
После этого Хусаинов еще что то там рассказывает
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