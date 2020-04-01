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    ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

    «Спартак» и ЦСКА провели матч по киберспортивной игре FIFA. Первых представляли Георгий Джикия и Александр Соболев, вторых – Константин Кучаев и Федор Чалов.

    ЦСКА победил со счетом 2:1, несмотря на то что пропустили первым. Встречу показывал федеральный канал «Матч ТВ».

    • Футбольный сезон в России приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2020 21:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2758

      Борат 10 часов назад

      молодцы ребята - опустили рыл в лепёху, где им и место !
      гыгыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5523

      Persona_non_Grata > Борат 9 часов назад

      Ну да подрочить в FIFA это достижение , а вот в реальный футбол как то всё наоборот . ))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      New Life > Борат 9 часов назад

      А ты достал морду из половинок аларма и сразу писать.

      4
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