ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

«Спартак» и ЦСКА провели матч по киберспортивной игре FIFA. Первых представляли Георгий Джикия и Александр Соболев, вторых – Константин Кучаев и Федор Чалов.

ЦСКА победил со счетом 2:1, несмотря на то что пропустили первым. Встречу показывал федеральный канал «Матч ТВ».

Футбольный сезон в России приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.

ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым.