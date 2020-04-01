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  • ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

1 апреля 2020, 21:42
3

«Спартак» и ЦСКА провели матч по киберспортивной игре FIFA. Первых представляли Георгий Джикия и Александр Соболев, вторых – Константин Кучаев и Федор Чалов.

ЦСКА победил со счетом 2:1, несмотря на то что пропустили первым. Встречу показывал федеральный канал «Матч ТВ».

  • Футбольный сезон в России приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Кучаев Константин Чалов Федор
Комментарии (3)
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Masteralex
1585807161
ахаха, представляю сколько радости было бы, если бы выиграл спартак, ну а раз он проиграл, то фифа фуфло и не достижение :)
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кто там
1585810789
Хоть где то Чалов забивает(или чаловым в фифе управлял Кучаев?))0 А так молодцы ребята, главное на поле то же забивали бы.
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