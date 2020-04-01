ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

«Спартак» и ЦСКА провели матч по киберспортивной игре FIFA. Первых представляли Георгий Джикия и Александр Соболев, вторых – Константин Кучаев и Федор Чалов.
ЦСКА победил со счетом 2:1, несмотря на то что пропустили первым. Встречу показывал федеральный канал «Матч ТВ».
- Футбольный сезон в России приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру