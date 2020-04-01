Daily Mail: игроки АПЛ готовы к понижению зарплаты

Клубы АПЛ не форсируют сокращение зарплаты собственных игроков, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Общее решение будет принято после встречи лиги с клубами, а также с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой (2-5 дивизионы).

По информации источника, футболисты топ-клубов АПЛ настроены положительно и готовы пойти под сокращение зарплаты. Общее собрание от PFA должно состояться сегодня, 1 апреля.