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    Daily Mail: игроки АПЛ готовы к понижению зарплаты

    Клубы АПЛ не форсируют сокращение зарплаты собственных игроков, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

    Общее решение будет принято после встречи лиги с клубами, а также с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой (2-5 дивизионы).

    По информации источника, футболисты топ-клубов АПЛ настроены положительно и готовы пойти под сокращение зарплаты. Общее собрание от PFA должно состояться сегодня, 1 апреля.

    Источник: Daily Mail

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