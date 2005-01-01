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    Евсеев: «Я двумя руками за 18 клубов в РПЛ»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку инициативы расширить российскую Премьер-лигу.

    • В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
    • Против выступили только «Спартак» и «Зенит».
    • Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.

    «Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», – сказал Евсеев.

    • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Лига может пойти на расширение в случае досрочного завершения сезона из-за коронавируса, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:45
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3432

      BarStep 3 часа назад

      Согласен, 18 будет норм.. Только каждому клубу назначить титульного олигарха из списка Форбс от РФ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      И так перебор с аутсайдерами. Уфа антифутбол, срамтак вообще команда пердива. Гыгыгы

      7
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    • ...
      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 4 часа назад

      А в чём нонсенс?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 4 часа назад

      меньше народу больше кислороду!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 5 часов назад

      От нас ничего не зависит.
      По-любому Ахмату вылететь не дадут, следовательно всё идёт к расширению.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 5 часов назад

      страна большая,естественно и дураков много...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      Play 6 часов назад

      У нас и 16 команд уровня высшей лиги нет, какие 18. Смотреть мастурбацию Уфы против Мордовии, спасибо не надо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +395

      Граф2019 > Play 5 часов назад

      на следующий сезон опять какой нибудь порновирус нагрянет, и что? опять чемпионат за 4 месяца играть? а он о расширении! за уфу боиться...

      2
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      Рейтинг: +605

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 часов назад

      Я за аннулирование РФС.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +395

      Граф2019 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 часов назад

      не надо так круто! чемпионат Занзибара оставить?

      0
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      Рейтинг: +9

      Olimpvl.ru 7 часов назад

      Самое нормальное это 20 клубов, больше игр, больше игровой практики, клубы будут уверены, что остаться в лиге не сложно, значит и планировать будут наперёд

      -1
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 > Olimpvl.ru 5 часов назад

      сам смотри порнографию...

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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > Граф2019 1 час назад

      ну не нравится тебя, смотри чемпионат ганы

      0
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 7 часов назад

      и 6 из них будет зенита ахахахаххаха

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