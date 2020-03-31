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Евсеев: «Я двумя руками за 18 клубов в РПЛ»

31 марта 2020, 01:45
11

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку инициативы расширить российскую Премьер-лигу.

  • В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
  • Против выступили только «Спартак» и «Зенит».
  • Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.

«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», – сказал Евсеев.

  • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Лига может пойти на расширение в случае досрочного завершения сезона из-за коронавируса, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (11)
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Mister_Tomsk
1585622916
и 6 из них будет зенита ахахахаххаха
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Olimpvl.ru
1585625491
Самое нормальное это 20 клубов, больше игр, больше игровой практики, клубы будут уверены, что остаться в лиге не сложно, значит и планировать будут наперёд
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1585626018
Я за аннулирование РФС.
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Play
1585627413
У нас и 16 команд уровня высшей лиги нет, какие 18. Смотреть мастурбацию Уфы против Мордовии, спасибо не надо.
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Граф2019
1585629986
страна большая,естественно и дураков много...
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vladimir-7
1585636332
А в чём нонсенс?
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BarStep
1585638675
Согласен, 18 будет норм.. Только каждому клубу назначить титульного олигарха из списка Форбс от РФ!
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