Евсеев: «Я двумя руками за 18 клубов в РПЛ»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку инициативы расширить российскую Премьер-лигу.

В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.

Против выступили только «Спартак» и «Зенит».

Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.

«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», – сказал Евсеев.