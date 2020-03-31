Евсеев: «Я двумя руками за 18 клубов в РПЛ»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался в поддержку инициативы расширить российскую Премьер-лигу.
- В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
- Против выступили только «Спартак» и «Зенит».
- Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.
«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», – сказал Евсеев.
- «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Лига может пойти на расширение в случае досрочного завершения сезона из-за коронавируса, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона.
Источник: «Чемпионат»