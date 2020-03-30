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  • Титов: «В детстве симпатизировал хоккейному ЦСКА. Не понимал, что есть «Спартак»

Титов: «В детстве симпатизировал хоккейному ЦСКА. Не понимал, что есть «Спартак»

30 марта 2020, 15:30
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, как пришел в московский клуб.

«Эмоции ребенка – неискренние. В этом возрасте, как правило, тебе что-то навязывают старшие. Так было и со мной. «Спартак» был не сразу. Моя троюродная сестра – болельщица хоккейного ЦСКА. Думаю, ЦСКА тогда обожали все. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров – эта легендарная пятерка влюбила в себя всех. Я поддался этой истерии. Симпатизировал хоккейному ЦСКА, хотя не понимал, что есть «Спартак».

Мой двоюродный дядя работал водителем в дубле «Спартака». Было понятно, куда я пойду. Меня просто взяли за руку и привели в «Спартак». С того момента (это 83-й год) я понимал, что моя жизнь, скорее всего, будет связана с этим обществом. Тогда это было общество. Так и получилось», – рассказал Титов в интервью «Голу».

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Источник: Гол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Титов Егор
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1585575601
Повезло тебе, Егор, с дядей, но и сам ты тоже не облажался, реализовал свои задатки.
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general.lizyukov
1585591984
Хоккейный Спартак? Что это?
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