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    Титов: «В детстве симпатизировал хоккейному ЦСКА. Не понимал, что есть «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, как пришел в московский клуб.

    «Эмоции ребенка – неискренние. В этом возрасте, как правило, тебе что-то навязывают старшие. Так было и со мной. «Спартак» был не сразу. Моя троюродная сестра – болельщица хоккейного ЦСКА. Думаю, ЦСКА тогда обожали все. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров – эта легендарная пятерка влюбила в себя всех. Я поддался этой истерии. Симпатизировал хоккейному ЦСКА, хотя не понимал, что есть «Спартак».

    Мой двоюродный дядя работал водителем в дубле «Спартака». Было понятно, куда я пойду. Меня просто взяли за руку и привели в «Спартак». С того момента (это 83-й год) я понимал, что моя жизнь, скорее всего, будет связана с этим обществом. Тогда это было общество. Так и получилось», – рассказал Титов в интервью «Голу».

    «Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

    Источник: Гол.ру

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    30.03.2020 15:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1922

      general.lizyukov 16 часов назад

      Хоккейный Спартак? Что это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Повезло тебе, Егор, с дядей, но и сам ты тоже не облажался, реализовал свои задатки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 21 час назад

      значит егорку насильно затащили в свиную секту, а чтоб не сбежал бромонтаном поили...
      стыдно за рылов !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 21 час назад

      егор -легенда спартака той поры!

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