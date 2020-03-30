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  • «Во что играет Белоруссия?» Marca поместила на обложку фаната в маске

«Во что играет Белоруссия?» Marca поместила на обложку фаната в маске

30 марта 2020, 13:51
10

Испанская Marca посвятила первую полосу свежего номера газеты чемпионату Белоруссии, который начался, несмотря на пандемию коронавируса.

Издание поместило на обложку номера, который вышел в понедельник, фото со стадиона в Белоруссии с фанатом в маске. «Во что играет Белоруссия?» – гласит заголовок. «Белоруссия проводит матчи в обычном режиме, несмотря на коронавирус. Это единственный действующий турнир УЕФА на этот момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку», – также написано на обложке.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
  • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (10)
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bset
1585565726
А х у е г а Биелоррусия?
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New Life
1585567663
Новый мем: covidiot - хорошо подходит батьке.
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Cules2013
1585568419
А во что играет Испания и Италия с их карантином, будто бы это кроатон какой-то, а не коронавирус?
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BarStep
1585570483
Что за вопрос? Читайте труды почетного президента РФС г-на Колоскова.., думаю он ёмко дал определение этому действу..
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кто там
1585570513
Это гончаренко в маске что ль?
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JTherry
1585581096
белорусский Апокалипсис уже наступил...
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Hektor 84
1585583186
Мне одному или еще кому показалось что это Гончаренко в маске?
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Черкизовский Кот
1586315601
Приходишь такой в маске на очередной скучный матч чемпионата Беларуси. Хоп, и ты на обложке "Marca".
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