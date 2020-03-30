«Во что играет Белоруссия?» Marca поместила на обложку фаната в маске

Испанская Marca посвятила первую полосу свежего номера газеты чемпионату Белоруссии, который начался, несмотря на пандемию коронавируса.

Издание поместило на обложку номера, который вышел в понедельник, фото со стадиона в Белоруссии с фанатом в маске. «Во что играет Белоруссия?» – гласит заголовок. «Белоруссия проводит матчи в обычном режиме, несмотря на коронавирус. Это единственный действующий турнир УЕФА на этот момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку», – также написано на обложке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.

считает, что спорт – лучшее антивирусное средство. В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.