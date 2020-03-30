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    «Во что играет Белоруссия?» Marca поместила на обложку фаната в маске

    Испанская Marca посвятила первую полосу свежего номера газеты чемпионату Белоруссии, который начался, несмотря на пандемию коронавируса.

    Издание поместило на обложку номера, который вышел в понедельник, фото со стадиона в Белоруссии с фанатом в маске. «Во что играет Белоруссия?» – гласит заголовок. «Белоруссия проводит матчи в обычном режиме, несмотря на коронавирус. Это единственный действующий турнир УЕФА на этот момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку», – также написано на обложке.

    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
    • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.

    text

    Публикация от text (@marca) 29 Мар 2020 в 2:39 PDT

    Источник: Marca

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    30.03.2020 13:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +415

      OrenburgFC 18 часов назад

      молодцы не сдаются! а вы нойте дома))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 18 часов назад

      Мне одному или еще кому показалось что это Гончаренко в маске?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4059

      JTherry 19 часов назад

      белорусский Апокалипсис уже наступил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      кто там 22 часа назад

      Это гончаренко в маске что ль?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY > кто там 21 час назад

      Похож!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4701

      Lester84 > кто там 19 часов назад

      Скорее на Олега Кононова больше похож

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3432

      BarStep 22 часа назад

      Что за вопрос? Читайте труды почетного президента РФС г-на Колоскова.., думаю он ёмко дал определение этому действу..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10070

      KLIM777 22 часа назад

      Доиграются скоро)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9584

      Cules2013 22 часа назад

      А во что играет Испания и Италия с их карантином, будто бы это кроатон какой-то, а не коронавирус?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      New Life 23 часа назад

      Новый мем: covidiot - хорошо подходит батьке.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14011

      bset 23 часа назад

      А х у е г а Биелоррусия?

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