«Динамо» анонсировало онлайн-встречу футболистов с фанатами

Во время нерабочей недели в России «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками. Она состоится 1 апреля.
«Мы не дадим вам скучать дома на карантине! 1 апреля вас ждeт первое и самое безопасное liveshow — #ДинамоДома!
В режиме реального времени на #ДинамоТВ вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими», – анонсировала пресс-служба «Динамо».
- Сезон РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
- Причина – пандемия коронавируса, от которого по всему миру умерло более 30000 человек.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
Источник: твиттер «Динамо»