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    «Динамо» анонсировало онлайн-встречу футболистов с фанатами

    Во время нерабочей недели в России «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками. Она состоится 1 апреля.

    «Мы не дадим вам скучать дома на карантине! 1 апреля вас ждeт первое и самое безопасное liveshow — #ДинамоДома!

    В режиме реального времени на #ДинамоТВ вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими», – анонсировала пресс-служба «Динамо».

    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • Причина – пандемия коронавируса, от которого по всему миру умерло более 30000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    29.03.2020 13:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1609

      neim 29 марта, 15:01

      Ну хоть какая-то движуха ! А другого наверное и не будет, хорошо, что хоть так.

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      Рейтинг: +190

      GreyDM 29 марта, 13:15

      1 апреля))) пошутить удумали?

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