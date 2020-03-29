«Динамо» анонсировало онлайн-встречу футболистов с фанатами

Во время нерабочей недели в России «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками. Она состоится 1 апреля.

«Мы не дадим вам скучать дома на карантине! 1 апреля вас ждeт первое и самое безопасное liveshow — #ДинамоДома!

В режиме реального времени на #ДинамоТВ вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими», – анонсировала пресс-служба «Динамо».