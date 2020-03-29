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«Динамо» анонсировало онлайн-встречу футболистов с фанатами

29 марта 2020, 13:10
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Во время нерабочей недели в России «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками. Она состоится 1 апреля.

«Мы не дадим вам скучать дома на карантине! 1 апреля вас ждeт первое и самое безопасное liveshow — #ДинамоДома!

В режиме реального времени на #ДинамоТВ вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими», – анонсировала пресс-служба «Динамо».

  • Сезон РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
  • Причина – пандемия коронавируса, от которого по всему миру умерло более 30000 человек.
  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (1)
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GreyDM
1585476912
1 апреля))) пошутить удумали?
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