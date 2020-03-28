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    Самедов: «Хоккей сейчас меня захватывает больше, чем футбол»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о своем отношении к хоккею. Спортсмен в него играет.

    – Хоккей я люблю с самого детства. А сейчас он захватывает меня даже больше, чем футбол. Когда попробовал поиграть в хоккей – безумно понравилось. Теперь вот хочу найти персонального тренера, чтобы соответствовать всем тем ребятам, с которыми сейчас выхожу на лeд. Недавно состоялся мой дебют – играли с командой артистов.

    – Удачный?

    – Да! Удалось даже гол забить. Шайба каким-то чудесным образом пролетела мимо вратаря, я не понял, как это получилось, сам от себя не ожидал. Жаль, что нельзя посмотреть повтор. Пас мне отдали хороший, осталось бросить метров с пяти. После гола увидел довольных партнeров, кричащих: «Гол»! Да и соперники-артисты аплодировали.

    – Были ещe какие-нибудь причины, по которым вы решили выйти на лeд?

    – После окончания карьеры футболиста, совсем не хочется набирать вес, а хоккей для поддержания формы очень хорош.

    • Самедов завершил футбольную карьеру в прошлом году.
    • Больше всего матчей за карьеру игрок провел за «Локомотив».
    • Главное достижение в карьере Самедова – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Источник: КХЛ

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    28.03.2020 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:23

      Раньше так и было. Многие футболисты зимой становились хоккеистами и играли прилично.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 19:56

      Саня, если ты сейчас играешь лучше, чем руководители стран СНГ, то это уже большой успех и никаких дополнительно тренеров тебе не надо.

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