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  • «Локомотив»: «Сейчас наш соперник не на стадионе. Пожалуйста, оставайтесь дома»

«Локомотив»: «Сейчас наш соперник не на стадионе. Пожалуйста, оставайтесь дома»

28 марта 2020, 01:21
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«Локомотив» обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. Клуб призвал людей быть дома.

«Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время.

Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», – сказано в обращении пресс-службы.

  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 24000 человек.
  • Сезон РПЛ не планируют возобновлять раньше 24 апреля.
  • «Локомотив» в таблице идет вторым.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (1)
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ZENIT***
1585385390
Очень здравая мысль!
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