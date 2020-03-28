«Локомотив»: «Сейчас наш соперник не на стадионе. Пожалуйста, оставайтесь дома»

«Локомотив» обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. Клуб призвал людей быть дома.

«Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время.

Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», – сказано в обращении пресс-службы.