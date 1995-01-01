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    «Локомотив»: «Сейчас наш соперник не на стадионе. Пожалуйста, оставайтесь дома»

    «Локомотив» обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. Клуб призвал людей быть дома.

    «Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона. Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время.

    Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», – сказано в обращении пресс-службы.

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 24000 человек.
    • Сезон РПЛ не планируют возобновлять раньше 24 апреля.
    • «Локомотив» в таблице идет вторым.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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