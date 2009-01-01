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    Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

    По информации источника, интерес к немцу проявляет «Челси», который ищет замену Кепе Аррисабалаге.

    Вероятно, лондонский клуб предпримет попытку купить Нойера, если сможет выгодно продать испанца.

    • Рыночная стоимость победителя ЧМ-2014 – 18 миллионов евро.
    • Контракт голкипера с «Баварией» истекает в 2021 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.
    • В текущем сезоне 34-летний Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах.

    Источник: Bild

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