Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По информации источника, интерес к немцу проявляет «Челси», который ищет замену Кепе Аррисабалаге.

Вероятно, лондонский клуб предпримет попытку купить Нойера, если сможет выгодно продать испанца.