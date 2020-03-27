Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.
По информации источника, интерес к немцу проявляет «Челси», который ищет замену Кепе Аррисабалаге.
Вероятно, лондонский клуб предпримет попытку купить Нойера, если сможет выгодно продать испанца.
- Рыночная стоимость победителя ЧМ-2014 – 18 миллионов евро.
- Контракт голкипера с «Баварией» истекает в 2021 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.
- В текущем сезоне 34-летний Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах.
Источник: Bild