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Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

27 марта 2020, 14:14
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По информации источника, интерес к немцу проявляет «Челси», который ищет замену Кепе Аррисабалаге.

Вероятно, лондонский клуб предпримет попытку купить Нойера, если сможет выгодно продать испанца.

  • Рыночная стоимость победителя ЧМ-2014 – 18 миллионов евро.
  • Контракт голкипера с «Баварией» истекает в 2021 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.
  • В текущем сезоне 34-летний Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Бавария Нойер Мануэль Кепа
Комментарии (1)
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koli4ka
1585480145
проявлять даже повышенный интерес и реально купить...это две большие разницы,как говорят в небезызвестном городе...
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