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    Тарасов выложил видео, где он тренируется под обращение Путина

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис инстаграма опубликовал видеофрагмент своего тренировочного занятия.

    33-летний футболист в тренажерном зале разрабатывал ногу после перелома. При этом в ролике спортсмен акцентирует внимание, что занимается под обращение президента России Владимира Путина к народу в связи с пандемией коронавируса.

    • Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.
    • По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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