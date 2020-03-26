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  • Тарасов выложил видео, где он тренируется под обращение Путина

Тарасов выложил видео, где он тренируется под обращение Путина

26 марта 2020, 06:58
14

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис инстаграма опубликовал видеофрагмент своего тренировочного занятия.

33-летний футболист в тренажерном зале разрабатывал ногу после перелома. При этом в ролике спортсмен акцентирует внимание, что занимается под обращение президента России Владимира Путина к народу в связи с пандемией коронавируса.

  • Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.
  • По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (14)
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OBOLEV
1585198692
Все чморят Бузову за ее голос и тупость, но тарасов.... Посадить бы этого дурака на бутылку, что бы перестал нести хрень.
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vladimir-7
1585202915
Два придурка не уступают по уму друг другу, это Тарасов и Дзюба.
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yorgenbarenz
1585206107
Это у него пройдёт....
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Иван Петров 1986
1585207079
Им нужно за время простоя платить МРОТ(12000 рублей), тогда посмотрим.
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Давид59
1585208062
Ему голос Путина бальзам на душу... и ногу
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Hektor 84
1585217239
Газзаев и Тарасов соревнуются. Кто смачнее В В жо пу оближет))))
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wobaekat
1585220624
Сектант
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AtticusFinch1
1585224573
В следующий раз при падении пусть падает на шею,может нам хоть чуть легче будет
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zigbert
1585230964
Похоже это у него всерьез и надолго.
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