Тарасов выложил видео, где он тренируется под обращение Путина

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис инстаграма опубликовал видеофрагмент своего тренировочного занятия.

33-летний футболист в тренажерном зале разрабатывал ногу после перелома. При этом в ролике спортсмен акцентирует внимание, что занимается под обращение президента России Владимира Путина к народу в связи с пандемией коронавируса.

Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.

По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.