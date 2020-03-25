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    Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Чалов действительно хочет в Англию, «Челси» – его мечта»

    Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о возможном переезде нападающего Федора Чалова в АПЛ.

    – Кто реально хотел купить Федора Чалова?

    – Только «Кристал Пэлас». Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе (по информации агента Чалова, англичане предлагали 25 миллионов фунтов. – Прим.). Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

    У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. С учетом того, что Федя забил 15 голов и в моменте стал лидером атаки, нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в ЛЧ.

    Федя действительно хочет в Англию, в «Челси» – это его мечта.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      Cleaner 37 минут назад

      Он в ЦСКА то не тянет, какая ему Англия с Челси...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4883

      серега кашин 39 минут назад

      чалов даже для середняка апл не подходит по уровню и хватит переоценивать своей уровень

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      Рейтинг: +5374

      paracetamol 57 минут назад

      Чтобы попасть в Челси, надо хоть из редка попадать в пустые ворота.

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