Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Чалов действительно хочет в Англию, «Челси» – его мечта»

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Чалов действительно хочет в Англию, «Челси» – его мечта»

25 марта 2020, 10:12
9

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о возможном переезде нападающего Федора Чалова в АПЛ.

– Кто реально хотел купить Федора Чалова?

– Только «Кристал Пэлас». Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе (по информации агента Чалова, англичане предлагали 25 миллионов фунтов. – Прим.). Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. С учетом того, что Федя забил 15 голов и в моменте стал лидером атаки, нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в ЛЧ.

Федя действительно хочет в Англию, в «Челси» – это его мечта.

  • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Челси Чалов Федор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1585122283
Чтобы попасть в Челси, надо хоть из редка попадать в пустые ворота.
Ответить
серега кашин
1585123367
чалов даже для середняка апл не подходит по уровню и хватит переоценивать своей уровень
Ответить
ZENIT***
1585128472
ООО,знаете сколько таких мечтающих. Доказывай своей игрой,и всё у тебя будет.(опять же по уровню твоей игры).
Ответить
vladimir-7
1585142959
Разъяснение руководства ПФК ЦСКА несколько разнится с высказыванием М.Дюкова по поводу продажи Ф.Чалова. На тот период деньги от продажи Чалова ушли бы в счет погашения долга за стадион и купить кого-то клуб не смог бы из-за отсутствия денег, Поэтому трансфер с Чаловым и завис.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+