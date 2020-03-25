Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Чалов действительно хочет в Англию, «Челси» – его мечта»

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о возможном переезде нападающего Федора Чалова в АПЛ.

– Кто реально хотел купить Федора Чалова?

– Только «Кристал Пэлас». Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе (по информации агента Чалова, англичане предлагали 25 миллионов фунтов. – Прим.). Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. С учетом того, что Федя забил 15 голов и в моменте стал лидером атаки, нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в ЛЧ.

Федя действительно хочет в Англию, в «Челси» – это его мечта.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»