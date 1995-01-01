Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

На рынке коня старик продавал,
Никто за коня цены не давал.
Хоть многим была лошадь нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.
— Хозяин, продашь нам лошадь свою?
— Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
— Не много ли просишь, старик, за неё?
— Да где наживаться! Вернуть бы своё!
— Уж больно твоя лошадёнка худа!
— Болеет, проклятая. Прямо беда!
— А много ль пони даёт молока?
— Да мы молока не видали пока…
Весь день на базаре старик торговал,
Никто за коня цены не давал.
Один паренёк пожалел старика:
— Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коня твоего постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идёт покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком;
— Коня продашь?
— Покупай, коль богат.
Лошадь, гляди, не лошадь, а клад!
— Да так ли! Уж выглядит больно худой!
— Не очень жирна, но хороший удой.
— А много ль кобыла даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука.
Старик посмотрел на лошадь свою:
— Зачем я, Фёдор, тебя продаю?
Лошадь свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!
Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил, что футболиста хотел заполучить «Кристал Пэлас». Англичане предлагали не один десяток миллионов.
«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 27 миллионов евро. И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фeдора.
Если бы он перешeл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», – считает Эмиле.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
- РПЛ, как и АПЛ, сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.