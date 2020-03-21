Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил, что футболиста хотел заполучить «Кристал Пэлас». Англичане предлагали не один десяток миллионов.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 27 миллионов евро. И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фeдора.

Если бы он перешeл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», – считает Эмиле.