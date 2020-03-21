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  • Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

21 марта 2020, 18:59
6

Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил, что футболиста хотел заполучить «Кристал Пэлас». Англичане предлагали не один десяток миллионов.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 27 миллионов евро. И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фeдора.

Если бы он перешeл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», – считает Эмиле.

  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
  • РПЛ, как и АПЛ, сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (6)
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Nerlinger
1584807126
Да ниХрена он не стоит !!!
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житель СПб
1584807664
Ну что ж... ЦСКА проявил (конкретные лица, естественно) неспособность к принятию экономически эффективных решений. Потеряли много денег. Миллионов 15 примерно.
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Иван Петров 1986
1584815085
Кони хотели его за 100 продать.
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Vseok
1584836049
Просто цска команда(руководство) евреев Сейчас стоит копейки(5-600000€ максимум),ибо так себе играет.посмотрим,что будет дальше
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