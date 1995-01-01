Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Агент Чалова: «Чистейшая правда, что «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 27 миллионов. ЦСКА считает, что игрок стоит больше»

    Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил, что футболиста хотел заполучить «Кристал Пэлас». Англичане предлагали не один десяток миллионов.

    «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 27 миллионов евро. И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фeдора.

    Если бы он перешeл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира», – считает Эмиле.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • РПЛ, как и АПЛ, сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1087

      DMитрий 1 час назад

      На рынке коня старик продавал,
      Никто за коня цены не давал.
      Хоть многим была лошадь нужна,
      Но, видно, не нравилась людям она.

      — Хозяин, продашь нам лошадь свою?
      — Продам. Я с утра с ней на рынке стою!

      — Не много ли просишь, старик, за неё?
      — Да где наживаться! Вернуть бы своё!

      — Уж больно твоя лошадёнка худа!
      — Болеет, проклятая. Прямо беда!

      — А много ль пони даёт молока?
      — Да мы молока не видали пока…

      Весь день на базаре старик торговал,
      Никто за коня цены не давал.

      Один паренёк пожалел старика:
      — Папаша, рука у тебя нелегка!
      Я возле коня твоего постою,
      Авось продадим мы скотину твою.

      Идёт покупатель с тугим кошельком,
      И вот уж торгуется он с пареньком;

      — Коня продашь?
      — Покупай, коль богат.
      Лошадь, гляди, не лошадь, а клад!

      — Да так ли! Уж выглядит больно худой!
      — Не очень жирна, но хороший удой.

      — А много ль кобыла даёт молока?
      — Не выдоишь за день — устанет рука.

      Старик посмотрел на лошадь свою:
      — Зачем я, Фёдор, тебя продаю?
      Лошадь свою не продам никому —
      Такая скотина нужна самому!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      житель СПб 1 час назад

      Ну что ж... ЦСКА проявил (конкретные лица, естественно) неспособность к принятию экономически эффективных решений. Потеряли много денег. Миллионов 15 примерно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16320

      DVOK68 1 час назад

      Игрок уровня Ливерпуля и Барсы,вместе взятых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      Nerlinger 2 часа назад

      Да ниХрена он не стоит !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +315

      david17 > Nerlinger 54 минуты назад

      Ну если бы отдали за 27 то мне кажется это удачная сделка была, в апл не дураки же, хорошую сумму предложили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75544
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru