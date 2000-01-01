Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Sport.es: «Барселона» не собирается летом продавать Дембеле. На него рассчитывает Сетьен

    Вингер Усман Дембеле останется в «Барселоне» еще как минимум на один сезон, утверждает Sport.es.

    По информации источника, новый главный тренер каталонской команды Кике Сетьен хочет дать шанс французу.

    Из-за травм 22-летний футболист не играет с ноября, поэтому не успел поработать под руководством 61-летнего специалиста, сменившего в январе Эрнесто Вальверде.

    • Контракт Дембеле с клубом рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9533

      Cules2013 36 минут назад

      думаю всё проще, его сейчас мало кто готов купить за хоть какие-то серьёзные деньги. и его будут держать в Барсе до тех пор, пока он либо не заиграет так, что его можно будет оставить у себя, либо выдаст неплохой стабильный отрезок, который вернёт ему хотя бы процентов 70 от исходной цены на ТО.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru