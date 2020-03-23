Sport.es: «Барселона» не собирается летом продавать Дембеле. На него рассчитывает Сетьен

Вингер Усман Дембеле останется в «Барселоне» еще как минимум на один сезон, утверждает Sport.es.
По информации источника, новый главный тренер каталонской команды Кике Сетьен хочет дать шанс французу.
Из-за травм 22-летний футболист не играет с ноября, поэтому не успел поработать под руководством 61-летнего специалиста, сменившего в январе Эрнесто Вальверде.
- Контракт Дембеле с клубом рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.
Источник: Sport.es