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  • Sport.es: «Барселона» не собирается летом продавать Дембеле. На него рассчитывает Сетьен

Sport.es: «Барселона» не собирается летом продавать Дембеле. На него рассчитывает Сетьен

23 марта 2020, 19:19
4

Вингер Усман Дембеле останется в «Барселоне» еще как минимум на один сезон, утверждает Sport.es.

По информации источника, новый главный тренер каталонской команды Кике Сетьен хочет дать шанс французу.

Из-за травм 22-летний футболист не играет с ноября, поэтому не успел поработать под руководством 61-летнего специалиста, сменившего в январе Эрнесто Вальверде.

  • Контракт Дембеле с клубом рассчитан до 2022 года.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман Сетьен Энрике
Комментарии (4)
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Cules2013
1584982590
думаю всё проще, его сейчас мало кто готов купить за хоть какие-то серьёзные деньги. и его будут держать в Барсе до тех пор, пока он либо не заиграет так, что его можно будет оставить у себя, либо выдаст неплохой стабильный отрезок, который вернёт ему хотя бы процентов 70 от исходной цены на ТО.
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KIENDJIN
1585051869
22 года нету смысла куда от продавать, но зарплату надо урезать.
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