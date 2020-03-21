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Главные новости дня. Николич должен возглавить «Локомотив», ФИФА опубликовала фильм о чемпионате мира-2018

21 марта 2020, 21:39
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Кокорин показал кроссовки стоимостью более миллиона рублей, подаренные на день рождения.

«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Австралии.

Чалов назвал четырех форвардов, на которых ровняется.

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в «Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно».

Глеб – об отказе от перехода в ЦСКА с зарплатой 2,5 миллиона евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?».

Nemzeti Sport: серб Николич летом возглавит «Локомотив».

Дзюба – Кокорину: «32 года тебе. Не блефуй, хрю».

ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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моэм
1584857322
Хочется "порадоваться" за Кокорина в кроссовках за миллион и иже с ним , которые с жиру бесятся делая такие подарки на деньги отнятые у простого народа , которому теперь и поест досыта не всегда поучается.
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