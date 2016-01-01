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    Дзюба – Кокорину: «32 года тебе. Не блефуй, хрю»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пошутил по поводу возраста бывшего одноклубника Александра Кокорина, выступающего сейчас за «Сочи».

    В четверг Кокорину исполнилось 29 лет, в связи с чем он выложил в инстаграме фотографию с братом и подписью: «29».

    На публикацию отреагировал Дзюба, написав в комментариях: «32 года тебе. Не блефуй, хрю».

    «У меня нету седых волос зато», – ответил экс-партнеру по «Зениту» Кокорин.

    • По слухам, Кокорин – «переписанный» игрок, то есть он на самом деле старше.
    • Впрочем, официальных подтверждений данной информации никогда не появлялось.

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +249

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 16 минут назад

      22 будет переписанный. )))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      -DangerFoX- 24 минуты назад

      Гнус! да пусть хоть 70 выносить сор из избы, - последнее дело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23316

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Девушки переписываются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3796

      Литейный4 34 минуты назад

      Скорей бы официальные игры. Кокоша свиньям должен отгрузить трёху. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: -60

      Фанат Рубина 1 час назад

      о спартаковские корни начали проявлять в в дзю!))))))))
      пора домой значит!

      -1
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      Рейтинг: +10340

      vladimir-7 > Фанат Рубина 1 час назад

      Кому он нужен? В Зените, если Азмун уйдет, то Дзюбу на пенсию прогонят.

      0
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