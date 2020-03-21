Дзюба – Кокорину: «32 года тебе. Не блефуй, хрю»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пошутил по поводу возраста бывшего одноклубника Александра Кокорина, выступающего сейчас за «Сочи».

В четверг Кокорину исполнилось 29 лет, в связи с чем он выложил в инстаграме фотографию с братом и подписью: «29».

На публикацию отреагировал Дзюба, написав в комментариях: «32 года тебе. Не блефуй, хрю».

«У меня нету седых волос зато», – ответил экс-партнеру по «Зениту» Кокорин.