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Дзюба – Кокорину: «32 года тебе. Не блефуй, хрю»

21 марта 2020, 09:47
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пошутил по поводу возраста бывшего одноклубника Александра Кокорина, выступающего сейчас за «Сочи».

В четверг Кокорину исполнилось 29 лет, в связи с чем он выложил в инстаграме фотографию с братом и подписью: «29».

На публикацию отреагировал Дзюба, написав в комментариях: «32 года тебе. Не блефуй, хрю».

«У меня нету седых волос зато», – ответил экс-партнеру по «Зениту» Кокорин.

  • По слухам, Кокорин – «переписанный» игрок, то есть он на самом деле старше.
  • Впрочем, официальных подтверждений данной информации никогда не появлялось.

Источник: Инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (11)
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-DangerFoX-
1584778706
Гнус! да пусть хоть 70 выносить сор из избы, - последнее дело!
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Danish Dynamite
1584780297
Клоуны. Вам до Аршавина с Кержем как до Китая раком.
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Чехов на Садовой
1584784082
Два дебила - это сила !!!
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kvm
1584791870
тёлочки всегда занижают возраст...
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alll-1
1584800400
тупой и еще тупее
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алдан2014
1584800742
Ребята,а дебилы уже отметились в этой ветке?Думаю все поняли о ком речь.
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Hektor 84
1584805129
Хоть 29, хоть 32 ума как не было так и не будет. Бзюбу тоже касается.
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zigbert
1584815425
Детский сад.
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