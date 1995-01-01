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    Чалов назвал четырех форвардов, на которых ровняется

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал четырех коллег, которые для него являются примерами. Россиянин не причисляет к таковым Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

    Источник: ютуб-канал Nobel

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