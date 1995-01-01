«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Австралии

Скорее на матч тв будут капать денежки,чтоб мы смотрели кенгурятник!
Телеканал «Матч ТВ» объявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии по футболу.
«В период безвременья в мировом спорте «Матч ТВ» собирает у себя почти весь «живой» футбол. Вслед за чемпионатом Белоруссии федеральный спортивный телеканал оформил еще один «трансфер»: поклонники самой популярной игры смогут наслаждаться битвами австралийской A-лиги начиная с 23 марта и до конца сезона», – говорится в заявлении на официальном сайте канала.
- Сезон А-лиги завершится в мае.
- Средняя результативность в турнире – 2,97 гола за игру.
- В турнирной таблице чемпионата Австралии лидирует «Сидней», набравший 48 очков в 20 турах.