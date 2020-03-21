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«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Австралии

21 марта 2020, 17:58
37

Телеканал «Матч ТВ» объявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии по футболу.

«В период безвременья в мировом спорте «Матч ТВ» собирает у себя почти весь «живой» футбол. Вслед за чемпионатом Белоруссии федеральный спортивный телеканал оформил еще один «трансфер»: поклонники самой популярной игры смогут наслаждаться битвами австралийской A-лиги начиная с 23 марта и до конца сезона», – говорится в заявлении на официальном сайте канала.

  • Сезон А-лиги завершится в мае.
  • Средняя результативность в турнире – 2,97 гола за игру.
  • В турнирной таблице чемпионата Австралии лидирует «Сидней», набравший 48 очков в 20 турах.

Источник: «Матч ТВ»
Весь мир
Комментарии (37)
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Октавиус
1584802755
Они реально считают, что это круто?)
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portero
1584803044
Денег освоили , премии получили, вот что главное. Отчитались за освоение бабла.....
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matvei_72
1584803783
Есть ещё чемпионат Мозамбика, нам будет очень интересно...
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upiter622
1584804000
Скорее на матч тв будут капать денежки,чтоб мы смотрели кенгурятник!
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Damir07
1584805137
Они ни рубля не заплатили просто так дали и говорят что купили надо же ворованные деньги скрыть они наверное скажут что больше чем апл стоило а на самом деле просто так взяли даже они заплатили чтобы у нас показывали)))
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ZENIT***
1584806265
И кто же будет смотреть,ну извините уж но 3-й сорт! Деньги,деньги,права на трансляции,опять деньги,,,,ну это же пшик!!! Вы же Всё ёё переводите на деньги! Деньги не всё решают!!!
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Рубинище
1584809203
глупость очередная.
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Князев
1584811424
Совсем крыша поехала. Свой чемпионат показывают за деньги через матч премьер, а Попуа и Новую Гвинею нам предлагают. На луне покупайте, там нет карантина.
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zigbert
1584818335
Особого наслаждения наблюдать такие игры не будет. Но на безрыбье и рак рыба.
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DOCTOR PENALTY
1584824503
Тинка, купи права на чемпионат Антарктиды среди пингвинов, во рейтинг канала поднимешь!
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