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    «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Австралии

    Телеканал «Матч ТВ» объявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии по футболу.

    «В период безвременья в мировом спорте «Матч ТВ» собирает у себя почти весь «живой» футбол. Вслед за чемпионатом Белоруссии федеральный спортивный телеканал оформил еще один «трансфер»: поклонники самой популярной игры смогут наслаждаться битвами австралийской A-лиги начиная с 23 марта и до конца сезона», – говорится в заявлении на официальном сайте канала.

    • Сезон А-лиги завершится в мае.
    • Средняя результативность в турнире – 2,97 гола за игру.
    • В турнирной таблице чемпионата Австралии лидирует «Сидней», набравший 48 очков в 20 турах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1600

      upiter622 9 минут назад

      Скорее на матч тв будут капать денежки,чтоб мы смотрели кенгурятник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      matvei_72 12 минут назад

      Есть ещё чемпионат Мозамбика, нам будет очень интересно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1669

      vitvik 21 минуту назад

      Поклонники будут наслаждаться. В России есть несколько болельщиков, которые знают названия более одного австралийского клуба!
      Но, что делать, если нет интересных спортивных событий?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38721

      portero 25 минут назад

      Денег освоили , премии получили, вот что главное. Отчитались за освоение бабла.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Hala Madrid 27 минут назад

      Наконец-то!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      PFC CSKA MOSCOW 27 минут назад

      А со 2-3 матча добро пожаловать на матч футбол 1/2/3 с платными трансляциями

      0
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      Рейтинг: +72

      Октавиус 30 минут назад

      Они реально считают, что это круто?)

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