«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Австралии

Телеканал «Матч ТВ» объявил о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Австралии по футболу.

«В период безвременья в мировом спорте «Матч ТВ» собирает у себя почти весь «живой» футбол. Вслед за чемпионатом Белоруссии федеральный спортивный телеканал оформил еще один «трансфер»: поклонники самой популярной игры смогут наслаждаться битвами австралийской A-лиги начиная с 23 марта и до конца сезона», – говорится в заявлении на официальном сайте канала.