Крыховяк – лучший игрок месяца в «Локомотиве». Для поляка это пятая награда в сезоне

«Локомотив» подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в марте.

Футболистом месяца в пятый раз за сезон стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

За поляка проголосовали 69,5 процента респондентов. Вратарь Гилерме (11,6%) занял второе место, хавбек Станислав Магкеев (8,4%) – третье.