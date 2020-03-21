Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Крыховяк – лучший игрок месяца в «Локомотиве». Для поляка это пятая награда в сезоне

Крыховяк – лучший игрок месяца в «Локомотиве». Для поляка это пятая награда в сезоне

21 марта 2020, 08:39
1

«Локомотив» подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в марте.

Футболистом месяца в пятый раз за сезон стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

За поляка проголосовали 69,5 процента респондентов. Вратарь Гилерме (11,6%) занял второе место, хавбек Станислав Магкеев (8,4%) – третье.

  • Крыховяк в трех матчах (один из них прошел 29 февраля – примечание «Бомбардира») забил один гол и сделал результативную передачу.
  • Ранее его признавали лучшим игроком «Локомотива» в июле, августе, сентябре и ноябре.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Крыховяк Гжегож Магкеев Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Черкизовский Кот
1584790831
Лучший не только в Локо, но и во всё чемпионате. Спасибо тебе, Гжегож, за наше второе место в таблице.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+