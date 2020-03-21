Крыховяк – лучший игрок месяца в «Локомотиве». Для поляка это пятая награда в сезоне

«Локомотив» подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в марте.
Футболистом месяца в пятый раз за сезон стал полузащитник Гжегож Крыховяк.
За поляка проголосовали 69,5 процента респондентов. Вратарь Гилерме (11,6%) занял второе место, хавбек Станислав Магкеев (8,4%) – третье.
- Крыховяк в трех матчах (один из них прошел 29 февраля – примечание «Бомбардира») забил один гол и сделал результативную передачу.
- Ранее его признавали лучшим игроком «Локомотива» в июле, августе, сентябре и ноябре.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»