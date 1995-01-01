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    Крыховяк – лучший игрок месяца в «Локомотиве». Для поляка это пятая награда в сезоне

    «Локомотив» подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в марте.

    Футболистом месяца в пятый раз за сезон стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

    За поляка проголосовали 69,5 процента респондентов. Вратарь Гилерме (11,6%) занял второе место, хавбек Станислав Магкеев (8,4%) – третье.

    • Крыховяк в трех матчах (один из них прошел 29 февраля – примечание «Бомбардира») забил один гол и сделал результативную передачу.
    • Ранее его признавали лучшим игроком «Локомотива» в июле, августе, сентябре и ноябре.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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