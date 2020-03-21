«Бавария» предложила Хаверцу зарплату 8 миллионов в год

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может вскоре перейти в «Баварию». Мюнхенцы предложили футболисту пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, информирует Николо Скира.
Баварцы намерены осуществить трансфер летом. Сумма сделки может составить более 100 миллионов.
- Другие претенденты на Хаверца – «Ливерпуль», «Барселона».
- В текущем сезоне игрок провел 22 матча в Бундеслиге, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
- Есть точка зрения, что еврофутбол не вернется до 2021 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.