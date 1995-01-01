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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Бавария» предложила Хаверцу зарплату 8 миллионов в год

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может вскоре перейти в «Баварию». Мюнхенцы предложили футболисту пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, информирует Николо Скира.

    Баварцы намерены осуществить трансфер летом. Сумма сделки может составить более 100 миллионов.

    • Другие претенденты на Хаверца – «Ливерпуль», «Барселона».
    • В текущем сезоне игрок провел 22 матча в Бундеслиге, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
    • Есть точка зрения, что еврофутбол не вернется до 2021 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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