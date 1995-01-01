Вирусолог Шмидт-Шанасит: «Футбольные турниры удастся возобновить только в 2021 году. Можно прощаться»

Этот вирусолог сейчас оочень хорошо зарабатывает. А ВОЗ будут делать все, чтобы ситуация продлилась как можно дольше. Это их звездный час.
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что в 2020 году европейские футбольные турниры не удастся возобновить из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
«Почти уверен, что футбольные турниры удастся возобновить только в следующем году. Пока с ними можно прощаться. Доиграть сезон будет нереально», – сказал ученый.
- УЕФА приготовил три варианта завершения текущего сезона.
- РПЛ планируют возобновить 10 апреля.
- Один из продолжающихся чемпионатов – Белоруссия.