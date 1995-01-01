Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Вирусолог Шмидт-Шанасит: «Футбольные турниры удастся возобновить только в 2021 году. Можно прощаться»

    Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что в 2020 году европейские футбольные турниры не удастся возобновить из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.

    «Почти уверен, что футбольные турниры удастся возобновить только в следующем году. Пока с ними можно прощаться. Доиграть сезон будет нереально», – сказал ученый.

    • УЕФА приготовил три варианта завершения текущего сезона.
    • РПЛ планируют возобновить 10 апреля.
    • Один из продолжающихся чемпионатов – Белоруссия.

    Источник: NDR

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      kl0d 1 час назад

      Этот вирусолог сейчас оочень хорошо зарабатывает. А ВОЗ будут делать все, чтобы ситуация продлилась как можно дольше. Это их звездный час.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75516
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru