Вирусолог Шмидт-Шанасит: «Футбольные турниры удастся возобновить только в 2021 году. Можно прощаться»

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что в 2020 году европейские футбольные турниры не удастся возобновить из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.

«Почти уверен, что футбольные турниры удастся возобновить только в следующем году. Пока с ними можно прощаться. Доиграть сезон будет нереально», – сказал ученый.