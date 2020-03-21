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  • Вирусолог Шмидт-Шанасит: «Футбольные турниры удастся возобновить только в 2021 году. Можно прощаться»

Вирусолог Шмидт-Шанасит: «Футбольные турниры удастся возобновить только в 2021 году. Можно прощаться»

21 марта 2020, 00:57
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Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что в 2020 году европейские футбольные турниры не удастся возобновить из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.

«Почти уверен, что футбольные турниры удастся возобновить только в следующем году. Пока с ними можно прощаться. Доиграть сезон будет нереально», – сказал ученый.

  • УЕФА приготовил три варианта завершения текущего сезона.
  • РПЛ планируют возобновить 10 апреля.
  • Один из продолжающихся чемпионатов – Белоруссия.

Источник: NDR
Европа
Комментарии (2)
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kl0d
1584742715
Этот вирусолог сейчас оочень хорошо зарабатывает. А ВОЗ будут делать все, чтобы ситуация продлилась как можно дольше. Это их звездный час.
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Борис23
1584772789
Обрадовал
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