УЕФА предложил лигам вариант окончания текущего сезона 31 августа

В УЕФА допускают, что текущий сезон внутренних чемпионатов придется заканчивать в августе. Это следует из вариантов дальнейших действий, которые организация предложила лигам.

Первый вариант – завершение сезона до 30 июня. Поскольку в реалистичности такого развития событий есть сомнения, в УЕФА предложили и варианты с конечной датой сезона 31 июля и 31 августа, пишет «Спорт-Экспресс».