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    УЕФА предложил лигам вариант окончания текущего сезона 31 августа

    В УЕФА допускают, что текущий сезон внутренних чемпионатов придется заканчивать в августе. Это следует из вариантов дальнейших действий, которые организация предложила лигам.

    Первый вариант – завершение сезона до 30 июня. Поскольку в реалистичности такого развития событий есть сомнения, в УЕФА предложили и варианты с конечной датой сезона 31 июля и 31 августа, пишет «Спорт-Экспресс».

    • При любом варианте клубам придется договариваться с игроками, контракты которых истекают в мае или июне.
    • Сезон приостановили из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 10000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1073

      DMитрий 3 минуты назад

      Вот сразу видно историю РПЛ не знают! Надо переходной год сбацать и в 2021 кончить (это тем кому за и не смог в 2020)

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