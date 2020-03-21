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  • УЕФА предложил лигам вариант окончания текущего сезона 31 августа

УЕФА предложил лигам вариант окончания текущего сезона 31 августа

21 марта 2020, 00:41

В УЕФА допускают, что текущий сезон внутренних чемпионатов придется заканчивать в августе. Это следует из вариантов дальнейших действий, которые организация предложила лигам.

Первый вариант – завершение сезона до 30 июня. Поскольку в реалистичности такого развития событий есть сомнения, в УЕФА предложили и варианты с конечной датой сезона 31 июля и 31 августа, пишет «Спорт-Экспресс».

  • При любом варианте клубам придется договариваться с игроками, контракты которых истекают в мае или июне.
  • Сезон приостановили из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 10000 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа
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