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    Форвард «Вест Бромвича» Остин – о коронавирусной инфекции: «Моя температура доходила до 39,7»

    Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как переносит коронавирусную инфекцию. Футболист обратил внимание на жар.

    «Мне казалось, что на меня вылили ведро воды, я был мокрый. Температура доходила до 39,7», – приводит слова футболиста The Sun.

    • Чемпионшип приостановлен как минимум до 30 апреля.
    • «Вест Бромвич» идет в таблице вторым.
    • 30-летний Остин имеет опыт выступления в АПЛ.

    UPD. Спустя некоторое время после публикации The Sun Остин написал твит. В нем игрок уточнил, что коронавирусная инфекция у него не подтверждена, поскольку тест на нее он не сдавал. При этом, по словам доктора Остина, симптомы заболевания футболиста соответствуют коронавирусу.

    Источник: The Sun

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    20.03.2020 23:49
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