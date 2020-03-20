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  • Форвард «Вест Бромвича» Остин – о коронавирусной инфекции: «Моя температура доходила до 39,7»

Форвард «Вест Бромвича» Остин – о коронавирусной инфекции: «Моя температура доходила до 39,7»

20 марта 2020, 23:49
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Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как переносит коронавирусную инфекцию. Футболист обратил внимание на жар.

«Мне казалось, что на меня вылили ведро воды, я был мокрый. Температура доходила до 39,7», – приводит слова футболиста The Sun.

  • Чемпионшип приостановлен как минимум до 30 апреля.
  • «Вест Бромвич» идет в таблице вторым.
  • 30-летний Остин имеет опыт выступления в АПЛ.

UPD. Спустя некоторое время после публикации The Sun Остин написал твит. В нем игрок уточнил, что коронавирусная инфекция у него не подтверждена, поскольку тест на нее он не сдавал. При этом, по словам доктора Остина, симптомы заболевания футболиста соответствуют коронавирусу.

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Вест Бромвич Остин Чарли
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