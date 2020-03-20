Форвард «Вест Бромвича» Остин – о коронавирусной инфекции: «Моя температура доходила до 39,7»

Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как переносит коронавирусную инфекцию. Футболист обратил внимание на жар.
«Мне казалось, что на меня вылили ведро воды, я был мокрый. Температура доходила до 39,7», – приводит слова футболиста The Sun.
- Чемпионшип приостановлен как минимум до 30 апреля.
- «Вест Бромвич» идет в таблице вторым.
- 30-летний Остин имеет опыт выступления в АПЛ.
UPD. Спустя некоторое время после публикации The Sun Остин написал твит. В нем игрок уточнил, что коронавирусная инфекция у него не подтверждена, поскольку тест на нее он не сдавал. При этом, по словам доктора Остина, симптомы заболевания футболиста соответствуют коронавирусу.
Источник: The Sun