Форвард «Вест Бромвича» Остин – о коронавирусной инфекции: «Моя температура доходила до 39,7»

Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как переносит коронавирусную инфекцию. Футболист обратил внимание на жар.

«Мне казалось, что на меня вылили ведро воды, я был мокрый. Температура доходила до 39,7», – приводит слова футболиста The Sun.

Чемпионшип приостановлен как минимум до 30 апреля.

«Вест Бромвич» идет в таблице вторым.

30-летний Остин имеет опыт выступления в АПЛ.

UPD. Спустя некоторое время после публикации The Sun Остин написал твит. В нем игрок уточнил, что коронавирусная инфекция у него не подтверждена, поскольку тест на нее он не сдавал. При этом, по словам доктора Остина, симптомы заболевания футболиста соответствуют коронавирусу.