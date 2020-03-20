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  • Агент Варга: «У Чалова есть кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень»

Агент Варга: «У Чалова есть кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень»

20 марта 2020, 08:32
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Агент Шандор Варга, чей клиент нападающий ЦСКА Федор Чалов, прокомментировал игровой кризис футболиста.

«События, связанные с коронавирусом – минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.

Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Федора есть определенный кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень. А затем станет еще сильнее», – сказал Варга.

  • Компания Варги занималась переходом Чалова в «Кристал Пэлас» прошлым летом, но стороны не сошлись в цене.
  • Чалов в 22 матчах РПЛ забил пять голов и сделал пять ассистов.
  • Последний раз нападающий ЦСКА отличался 10 ноября 2019 года.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (3)
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Соня Мармеладова
1584684749
Что молод он это конечно же хорошо , а вот насчёт уверенности тут конечно же не нужно преувеличивать, скорее всего была самоуверенность и переоценка своих возможностей а сейчас паника от неуверенности в себе и безнадёга в глазах и не только в его но и у его тренеров.
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Mister_Tomsk
1584690949
а по мне, так Чалов сдулся, зря его Гинер не продал, когда была возможность.
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