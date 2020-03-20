Агент Варга: «У Чалова есть кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень»

Агент Шандор Варга, чей клиент нападающий ЦСКА Федор Чалов, прокомментировал игровой кризис футболиста.

«События, связанные с коронавирусом – минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.

Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Федора есть определенный кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень. А затем станет еще сильнее», – сказал Варга.