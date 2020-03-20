Агент Варга: «У Чалова есть кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень»

Агент Шандор Варга, чей клиент нападающий ЦСКА Федор Чалов, прокомментировал игровой кризис футболиста.
«События, связанные с коронавирусом – минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.
Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Федора есть определенный кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень. А затем станет еще сильнее», – сказал Варга.
- Компания Варги занималась переходом Чалова в «Кристал Пэлас» прошлым летом, но стороны не сошлись в цене.
- Чалов в 22 матчах РПЛ забил пять голов и сделал пять ассистов.
- Последний раз нападающий ЦСКА отличался 10 ноября 2019 года.
Источник: «Известия»