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    Агент Варга: «У Чалова есть кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень»

    Агент Шандор Варга, чей клиент нападающий ЦСКА Федор Чалов, прокомментировал игровой кризис футболиста.

    «События, связанные с коронавирусом – минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.

    Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Федора есть определенный кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень. А затем станет еще сильнее», – сказал Варга.

    • Компания Варги занималась переходом Чалова в «Кристал Пэлас» прошлым летом, но стороны не сошлись в цене.
    • Чалов в 22 матчах РПЛ забил пять голов и сделал пять ассистов.
    • Последний раз нападающий ЦСКА отличался 10 ноября 2019 года.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      Соня Мармеладова 44 минуты назад

      Что молод он это конечно же хорошо , а вот насчёт уверенности тут конечно же не нужно преувеличивать, скорее всего была самоуверенность и переоценка своих возможностей а сейчас паника от неуверенности в себе и безнадёга в глазах и не только в его но и у его тренеров.

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