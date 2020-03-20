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  • Хагуш – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста. «Арсенал» не намерен добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков»

Хагуш – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста. «Арсенал» не намерен добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков»

20 марта 2020, 01:52
6

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложившего завершить текущий розыгрыш РПЛ по итогам уже сыгранных 22 туров с принятием текущих результатов в качестве окончательных.

«Это точно не выход. Если «Спартак» устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста. А мы хотим подняться выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков «Арсенал» не намерен», – сказал Хагуш.

  • У «Арсенала» и «Спартака» одинаковое количество очков по итогам 22 туров РПЛ – 28.
  • Идущее на шестом месте (дает право сыграть в квалификации Лиги Европы) «Динамо» имеет на два балла больше.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Хагуш Анри Федун Леонид
Комментарии (6)
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n1hat
1584679546
Побороться за Еврокубки, чтобы отлететь от клуба из Азербайджана) балабол, лучше бы научились играть)
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vladimir-7
1584681938
Правильно рассуждает А.Хагуш, необходимо стремиться попасть на игры в ЕЛ, там можно набраться опыта в играх с командами по классу выше команд РПЛ, да и дополнительная финансовая составляющая для клуба и игроков не помешает.
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vka1970
1584686712
Со спортивной точки зрения всё правильно Анри говорит.А вот со стороны комерции такой бизнесмен улетел бы в трубу не успев открыться.Заводы закрывают, биржи проседают, деловая активность падает и это видно невооружённым глазом .А вот Анри по барабану.Готов свои пончики бесплатно возле метро раздавать.))
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фанат джигурды
1584693700
В Еврокубки надо туляку. Судьба же там шепнёт: "Нефтчи Баку".
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Дядя Серёжа
1584693739
Хагуш пообщался с роднёй, потом с Арсеналом, заразил с.ка всех, потом выиграли зону Еврокубков и померли все в Туле от коронавируса. Кто играть будет? Это плохой вариант. Хороший вариант: ты дебил?
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Волька
1584711973
Хагуш!Ты не хагуш,а ДАУН.,или НИКТО выбирай!
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