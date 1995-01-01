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    Хагуш – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста. «Арсенал» не намерен добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков»

    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложившего завершить текущий розыгрыш РПЛ по итогам уже сыгранных 22 туров с принятием текущих результатов в качестве окончательных.

    «Это точно не выход. Если «Спартак» устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста. А мы хотим подняться выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков «Арсенал» не намерен», – сказал Хагуш.

    • У «Арсенала» и «Спартака» одинаковое количество очков по итогам 22 туров РПЛ – 28.
    • Идущее на шестом месте (дает право сыграть в квалификации Лиги Европы) «Динамо» имеет на два балла больше.

    Источник: «Советский спорт»

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