Кудряшов – о переходе в «Антальяспор»: «Подкупило, что в следующем сезоне будет задача бороться за высокие места»

Защитник Федор Кудряшов объяснил, почему он решил перейти именно в «Антальяспор».

– Контракт с «Антальяспором» у вас до лета 2021-го?

– Да.

– В декабре не смущало, что идете в команду, которая болтается в зоне вылета?

– Начнем с того, что я уходил из команды, которая была на последнем месте в РПЛ. А руководители «Антальяспора» заверили, что клуб ждет серьезное усиление, в следующем сезоне будет поставлена задача бороться за высокие места. Это подкупило. Думаю, с выбором я не ошибся. Единственный минус – с семьей вижусь редко.

– Еще зимой куда-то звали?

– Нет.

– Удивительно.

– Почему? В России возрастному игроку найти команду непросто. У меня даже летом не было предложений, хотя отыграл неплохо за «Истанбул» и сборную. Что уж говорить о зиме, когда провел в «Сочи» не самый удачный отрезок.

– Объясните, почему клуб не продал вас в Турцию, а расторг контракт?

– Я хотел утрясти вопросы с трансфером как можно быстрее. Тут наши желания с руководством «Сочи», видимо, совпадали. Они решили, что могу уйти бесплатно. Чтобы не было дополнительных переговоров. Вот и сошлись на расторжении по обоюдному согласию. Этот вариант устроил всех.

Кудряшов в декабре покинул «Сочи» на правах свободного агента.

В составе южан 32-летний футболист провел 16 матчей и забил один гол.

Кудряшов – о причине ухода из «Сочи»: «Не справился с ролью лидера. Я из тех, кто берет лопату и молча копает»