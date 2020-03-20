Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кудряшов – о переходе в «Антальяспор»: «Подкупило, что в следующем сезоне будет задача бороться за высокие места»

Кудряшов – о переходе в «Антальяспор»: «Подкупило, что в следующем сезоне будет задача бороться за высокие места»

20 марта 2020, 01:34

Защитник Федор Кудряшов объяснил, почему он решил перейти именно в «Антальяспор».

– Контракт с «Антальяспором» у вас до лета 2021-го?

– Да.

– В декабре не смущало, что идете в команду, которая болтается в зоне вылета?

– Начнем с того, что я уходил из команды, которая была на последнем месте в РПЛ. А руководители «Антальяспора» заверили, что клуб ждет серьезное усиление, в следующем сезоне будет поставлена задача бороться за высокие места. Это подкупило. Думаю, с выбором я не ошибся. Единственный минус – с семьей вижусь редко.

– Еще зимой куда-то звали?

– Нет.

– Удивительно.

– Почему? В России возрастному игроку найти команду непросто. У меня даже летом не было предложений, хотя отыграл неплохо за «Истанбул» и сборную. Что уж говорить о зиме, когда провел в «Сочи» не самый удачный отрезок.

– Объясните, почему клуб не продал вас в Турцию, а расторг контракт?

– Я хотел утрясти вопросы с трансфером как можно быстрее. Тут наши желания с руководством «Сочи», видимо, совпадали. Они решили, что могу уйти бесплатно. Чтобы не было дополнительных переговоров. Вот и сошлись на расторжении по обоюдному согласию. Этот вариант устроил всех.

  • Кудряшов в декабре покинул «Сочи» на правах свободного агента.
  • В составе южан 32-летний футболист провел 16 матчей и забил один гол.

Кудряшов – о причине ухода из «Сочи»: «Не справился с ролью лидера. Я из тех, кто берет лопату и молча копает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Антальяспор Сочи Кудряшов Федор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+