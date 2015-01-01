Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Кудряшов – о причине ухода из «Сочи»: «Не справился с ролью лидера. Я из тех, кто берет лопату и молча копает»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, почему решил зимой уйти из «Сочи».

    – В какой момент пожалели, что сорвались в «Сочи»?

    – «Жалею» – неправильное слово. В любом случае получил полезный опыт. Кое-что про себя понял.

    – Что же?

    – Нужно просто пахать, делать свою работу и никуда не лезть. Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча.

    – В «Сочи» от вас ждали другого?

    – Да. Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться – в силу характера.

    – На прошлой неделе брал интервью у Александра Точилина, экс-главного тренера «Сочи». Читали?

    – Нет.

    – Тогда цитирую: «Реальность, с которой Кудряшов столкнулся в «Сочи», не соответствовала ожиданиям и быстро обернулась эмоциональным выгоранием»

    – В точку. Я и с Точилиным это обсуждал. Когда подписывал контракт с «Сочи», мне говорили одно. На деле оказалось другое.

    – Имеете в виду отсутствие хорошего поля, тренажерного зала, реабилитационного центра, специалиста по физподготовке?

    – На первых порах к организационным проблемам относился с пониманием. Клуб только-только вышел в премьер-лигу, да и в Сочи из Петербурга переехал совсем недавно. Но время шло – ничего не менялось. Это стало напрягать. Мы не отмалчивались, но нас не слышали.

    • Кудряшов перешил в «Сочи» в июле, а в декабре покинул клуб.
    • За полсезона 32-летний футболист провел 16 матчей и забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru