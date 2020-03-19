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  • Кудряшов – о причине ухода из «Сочи»: «Не справился с ролью лидера. Я из тех, кто берет лопату и молча копает»

Кудряшов – о причине ухода из «Сочи»: «Не справился с ролью лидера. Я из тех, кто берет лопату и молча копает»

19 марта 2020, 21:21
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Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, почему решил зимой уйти из «Сочи».

– В какой момент пожалели, что сорвались в «Сочи»?

– «Жалею» – неправильное слово. В любом случае получил полезный опыт. Кое-что про себя понял.

– Что же?

– Нужно просто пахать, делать свою работу и никуда не лезть. Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча.

– В «Сочи» от вас ждали другого?

– Да. Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться – в силу характера.

– На прошлой неделе брал интервью у Александра Точилина, экс-главного тренера «Сочи». Читали?

– Нет.

– Тогда цитирую: «Реальность, с которой Кудряшов столкнулся в «Сочи», не соответствовала ожиданиям и быстро обернулась эмоциональным выгоранием»

– В точку. Я и с Точилиным это обсуждал. Когда подписывал контракт с «Сочи», мне говорили одно. На деле оказалось другое.

– Имеете в виду отсутствие хорошего поля, тренажерного зала, реабилитационного центра, специалиста по физподготовке?

– На первых порах к организационным проблемам относился с пониманием. Клуб только-только вышел в премьер-лигу, да и в Сочи из Петербурга переехал совсем недавно. Но время шло – ничего не менялось. Это стало напрягать. Мы не отмалчивались, но нас не слышали.

  • Кудряшов перешил в «Сочи» в июле, а в декабре покинул клуб.
  • За полсезона 32-летний футболист провел 16 матчей и забил один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кудряшов Федор
Комментарии (3)
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Юрэс
1584650609
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
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evgevg13
1584678020
убежаль...
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Дядя Серёжа
1584693955
Ты себя закопал, когда ушёл из Спартака.
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