«СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

Руководство «Спартака» запретило своим футболистам покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта, когда планируется возобновить общие тренировки.

Игрокам предписано постоянно находиться на связи в случае необходимости оперативно появиться в расположении клуба. Футболисты обязаны выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей, кроме того, все игроки получили индивидуальные планы занятий. Выполнение рекомендаций будет отслеживаться при помощи специальных устройств.

Спартаковцам разрешено покидать дома и квартиры на непродолжительное время, а также рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей.