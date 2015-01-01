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    «СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

    Руководство «Спартака» запретило своим футболистам покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта, когда планируется возобновить общие тренировки.

    Игрокам предписано постоянно находиться на связи в случае необходимости оперативно появиться в расположении клуба. Футболисты обязаны выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей, кроме того, все игроки получили индивидуальные планы занятий. Выполнение рекомендаций будет отслеживаться при помощи специальных устройств.

    Спартаковцам разрешено покидать дома и квартиры на непродолжительное время, а также рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей.

    • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2462

      Борат 9 минут назад

      сидеть по свинарникам и рылы не высовывать !
      набирать массу на майские шашлыки !
      гыгы

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