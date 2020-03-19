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  • «СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

«СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

19 марта 2020, 15:46
3

Руководство «Спартака» запретило своим футболистам покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта, когда планируется возобновить общие тренировки.

Игрокам предписано постоянно находиться на связи в случае необходимости оперативно появиться в расположении клуба. Футболисты обязаны выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей, кроме того, все игроки получили индивидуальные планы занятий. Выполнение рекомендаций будет отслеживаться при помощи специальных устройств.

Спартаковцам разрешено покидать дома и квартиры на непродолжительное время, а также рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей.

  • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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general.lizyukov
1584638481
всех на колбасу!!!
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lordmrv
1584640664
Правильно. Чтобы от бомжей всяких не подцепить что-нибудь.
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lordmrv
1584640742
Смотрю все Таббаки повылазили, а где же ШерХам?
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