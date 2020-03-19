«СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

Руководство «Спартака» запретило своим футболистам покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта, когда планируется возобновить общие тренировки.
Игрокам предписано постоянно находиться на связи в случае необходимости оперативно появиться в расположении клуба. Футболисты обязаны выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей, кроме того, все игроки получили индивидуальные планы занятий. Выполнение рекомендаций будет отслеживаться при помощи специальных устройств.
Спартаковцам разрешено покидать дома и квартиры на непродолжительное время, а также рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей.
- Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
Источник: «Спорт-Экспресс»