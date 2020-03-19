Суд обязал игрока «Милана» Леау выплатить «Спортингу» 16,5 миллиона

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иск португальского «Спортинга» в отношении бывшего игрока лиссабонцев Рафаэля Леау. Он в ноябре 2018 года в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.

Теперь Леау должен клубу 16,5 миллиона евро. «Спортинг» требовал 45 миллионов. Решение CAS может быть обжаловано.