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  • Суд обязал игрока «Милана» Леау выплатить «Спортингу» 16,5 миллиона

Суд обязал игрока «Милана» Леау выплатить «Спортингу» 16,5 миллиона

19 марта 2020, 12:59
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иск португальского «Спортинга» в отношении бывшего игрока лиссабонцев Рафаэля Леау. Он в ноябре 2018 года в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.

Теперь Леау должен клубу 16,5 миллиона евро. «Спортинг» требовал 45 миллионов. Решение CAS может быть обжаловано.

  • После расторжения контракта со «Спортингом» Леау перешел в «Лилль».
  • Летом «Милан» купил игрока за 35 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Серии А Леау забил два гола.

Источник: A Bola
Италия. Серия А Португалия. Примейра Милан Спортинг Леау Рафаэль
Комментарии (2)
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Cules2013
1584624803
не кисло, но сам дурак
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Иван_Невский
1584635141
а как он расторгал? контракт, уведомил , типо пошли вы нах.
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