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    Федотов: «Футбол без зрителей не имеет никакого смысла. Это как театр»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов согласен с приостановкой чемпионата России в связи с пандемией коронавируса. Специалист считает, что без зрителей играть нельзя.

    «Без зрителей игра не имеет никакого смысла. Футбол – это как театр. Он для болельщиков. Нам нужна эта энергетика. В каких-то эпизодах матча с «Краснодаром» (2:0) нам ее не хватало. На матче ожидалось 15-20 тысяч болельщиков. Был бы совсем другой антураж. А так слышно было только тренеров. Мы нуждаемся в поддержке фанатов», – сказал тренер.

    • Федотов работает в Сочи с декабря.
    • «Сочи» идет в таблице на 12-м месте.
    • Чемпионат России возобновится не раньше 10 апреля.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1589

      Hektor 84 2 часа назад

      Как будто на матчи Сочи ходит много болел.

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