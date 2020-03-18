Федотов: «Футбол без зрителей не имеет никакого смысла. Это как театр»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов согласен с приостановкой чемпионата России в связи с пандемией коронавируса. Специалист считает, что без зрителей играть нельзя.

«Без зрителей игра не имеет никакого смысла. Футбол – это как театр. Он для болельщиков. Нам нужна эта энергетика. В каких-то эпизодах матча с «Краснодаром» (2:0) нам ее не хватало. На матче ожидалось 15-20 тысяч болельщиков. Был бы совсем другой антураж. А так слышно было только тренеров. Мы нуждаемся в поддержке фанатов», – сказал тренер.