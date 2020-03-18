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  • Федотов: «Футбол без зрителей не имеет никакого смысла. Это как театр»

Федотов: «Футбол без зрителей не имеет никакого смысла. Это как театр»

18 марта 2020, 16:56
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов согласен с приостановкой чемпионата России в связи с пандемией коронавируса. Специалист считает, что без зрителей играть нельзя.

«Без зрителей игра не имеет никакого смысла. Футбол – это как театр. Он для болельщиков. Нам нужна эта энергетика. В каких-то эпизодах матча с «Краснодаром» (2:0) нам ее не хватало. На матче ожидалось 15-20 тысяч болельщиков. Был бы совсем другой антураж. А так слышно было только тренеров. Мы нуждаемся в поддержке фанатов», – сказал тренер.

  • Федотов работает в Сочи с декабря.
  • «Сочи» идет в таблице на 12-м месте.
  • Чемпионат России возобновится не раньше 10 апреля.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (1)
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Hektor 84
1584540064
Как будто на матчи Сочи ходит много болел.
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