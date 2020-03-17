Экс-полузащитник «Ювентуса» Алейников: «Получилось, что самые большие паникеры – итальянцы, и самые большие проблемы – у них»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал, как Италия переживает пандемию коронавируса.

«Восприятие ситуации зависит от человека. Одни паникуют, другим все по барабану. Мне кажется, виновато правительство, которое своими запоздалыми и судорожными действиями породило в стране панику – итальянцы же народ эмоциональный, впечатлительный. Вот и получилось, что самые большие паникеры – итальянцы, и самые большие проблемы – у них.

Мы с женой спокойны. От Милана, где основной очаг распространения коронавируса, наш Лечче находится в тысяче километров. Как и большинство, добросовестно выполняем инструкции медиков: ходим в масках, максимально ограничиваем контакты с людьми, сидим дома. От чего приходится отказываться? В общем-то ни от чего. Живем отдельно, в гости ходим редко. Интернет работает, телевидение тоже, русскоязычные каналы действуют, можно старое доброе советское кино посмотреть.

Да, становится сложновато. На улице весна, уже плюс 20 – в бетонных домах народу неуютно. У нас ввели что-то типа комендантского часа: после 21:00 на улице можно появляться только по уважительной причине, которую обязан мотивировать, заранее заполнив определенный бланк. Это на случай, если остановит полиция. В кафе, магазины впускают группами, чтобы избежать скопления людей. В очереди стоять надо как минимум метр друг от друга. Из последних ограничений – в машине должно находиться не больше одного пассажира, иначе – штраф.

Все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3 апреля. Соответственно и тренировать некого. Так что я в отпуске с нефиксированной датой. Безусловно, для итальянцев остаться без футбола – это катастрофа. Особенно горюют футбольные боссы, когда подсчитывают убытки. Но здоровье людей дороже», – заявил Алейников.