«Локомотив» вернет деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Болельщики, купившие билеты на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом», смогут вернуть свои деньги.

Сообщается, что на игру было продано около одной тысячи билетов.

Встречу отменили в связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» был запланирован на субботу, 21 марта.

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