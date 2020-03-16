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«Локомотив» вернет деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

16 марта 2020, 20:47
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Болельщики, купившие билеты на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом», смогут вернуть свои деньги.

Сообщается, что на игру было продано около одной тысячи билетов.

Встречу отменили в связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» был запланирован на субботу, 21 марта.

ЦСКА: «Матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится»

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (1)
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Cosh18
1584432603
а что с теми у кого абонемент?
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