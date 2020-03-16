ЦСКА: «Матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится»

Матч 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» отменен. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.

Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в заявлении армейцев.

В период ограничений в Москве, кроме матча ЦСКА с «Зенитом», должны были состояться еще три игры чемпионата России: «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), «Спартак» — «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» — ЦСКА (5 апреля).

В Москве запретили все спортивные мероприятия