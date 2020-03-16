Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА: «Матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится»

ЦСКА: «Матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится»

16 марта 2020, 18:21
16

Матч 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» отменен. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.

Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в заявлении армейцев.

  • В период ограничений в Москве, кроме матча ЦСКА с «Зенитом», должны были состояться еще три игры чемпионата России: «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), «Спартак» — «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» — ЦСКА (5 апреля).

В Москве запретили все спортивные мероприятия

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT***
1584372807
Даа,,,печально.
Ответить
Граф2019
1584375610
скупая слеза упала на конец...
Ответить
Artemka444
1584376392
либо переносить либо вообще заканчивать ЧР!!! А так да почему метро тогда не закрывают и тд????
Ответить
Kollljan
1584380088
Коням технарь, Зениту 3 очка в таблицу!
Ответить
paracetamol
1584391979
Клячи испужались.
Ответить
petlyra
1584403730
Правильно сделали. Игра без зрителей не игра.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+