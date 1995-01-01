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    ЦСКА: «Матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится»

    Матч 22-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» отменен. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

    «Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.

    Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в заявлении армейцев.

    • В период ограничений в Москве, кроме матча ЦСКА с «Зенитом», должны были состояться еще три игры чемпионата России: «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), «Спартак» — «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» — ЦСКА (5 апреля).

    В Москве запретили все спортивные мероприятия

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +451

      Artemka444 41 минуту назад

      либо переносить либо вообще заканчивать ЧР!!!

      А так да почему метро тогда не закрывают и тд????

      0
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      Рейтинг: +360

      Граф2019 54 минуты назад

      скупая слеза упала на конец...

      0
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      Рейтинг: +10282

      vladimir-7 > Граф2019 24 минуты назад

      Быстрее беги к венерологу.

      0
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      Рейтинг: +375

      elessar arnor 1 час назад

      не увидим привоз Васина, очередной стандарт Обл я кова, химии картофана..эхх

      1
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      Рейтинг: +99

      Ник Уволен 1 час назад

      Вот так. Ждешь, ждешь и бац вторая смена.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +139

      ZENIT*** 1 час назад

      Даа,,,печально.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3435

      Литейный4 1 час назад

      Они что там УХУ ЕЛИ? Можно было без зрителей провести. Или перенести нафиг тогда в Питер. В метро быстрее подцепишь вирус, чем на стадионе без зрителей. Гыгыгы

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