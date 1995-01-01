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    «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Вейналдумом

    «Ливерпуль» хочет заключить новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны могут подписать соглашение до 2023 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании сезона-2020/21.

    • Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • В текущем сезоне 29-летний голландец забил пять голов в 38 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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