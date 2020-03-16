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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Вейналдумом

16 марта 2020, 19:34

«Ливерпуль» хочет заключить новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны могут подписать соглашение до 2023 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании сезона-2020/21.

  • Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
  • В текущем сезоне 29-летний голландец забил пять голов в 38 матчах.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вейналдум Джорджиньо
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