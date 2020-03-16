«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Вейналдумом

«Ливерпуль» хочет заключить новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны могут подписать соглашение до 2023 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании сезона-2020/21.
- Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
- В текущем сезоне 29-летний голландец забил пять голов в 38 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
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