Григорий Иванов: «Гончаренко – жесткий тренер. Однажды после его слов в раздевалке мне было нечего говорить»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе с главным тренером Виктором Гончаренко. Белорус был в стане уральцев в 2015 году.

«Многие рассказывают, что я такой жесткий, что могу в раздевалке лишнего сказать. Один раз при Гончаренко мы играли с ЦСКА, проиграли. Захожу в раздевалку, и после слов Виктора Михайловича я понял, что мне нечего говорить.

Он жесткий тренер, жесткий тренер. Я считаю, что успеха добиваются тренеры-диктаторы», – сказал Иванов.