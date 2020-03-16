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  • Григорий Иванов: «Гончаренко – жесткий тренер. Однажды после его слов в раздевалке мне было нечего говорить»

Григорий Иванов: «Гончаренко – жесткий тренер. Однажды после его слов в раздевалке мне было нечего говорить»

16 марта 2020, 12:40
20

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе с главным тренером Виктором Гончаренко. Белорус был в стане уральцев в 2015 году.

«Многие рассказывают, что я такой жесткий, что могу в раздевалке лишнего сказать. Один раз при Гончаренко мы играли с ЦСКА, проиграли. Захожу в раздевалку, и после слов Виктора Михайловича я понял, что мне нечего говорить.

Он жесткий тренер, жесткий тренер. Я считаю, что успеха добиваются тренеры-диктаторы», – сказал Иванов.

  • Сейчас Гончаренко тренирует ЦСКА.
  • Москвичи в РПЛ идут пятыми.
  • «Урал» занимает десятое место.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Гончаренко Виктор Иванов Григорий
Комментарии (20)
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кто там
1584352413
А смысл что-то говорить если и так всё понятно?) Тренеры-диктаторы?) Так вот почему весь молодняк ЦСКА - остановился в развитии и стал уже деградировать, Витька их напугал и затра*ал до полусмерти. Ну я фиг знает, по факту - весь молодняк ЦСКА остановился в футбольном развитии уж как полтора года назад, никто не *выстреливает*, а тухнет. Помнится писали что Ахметовым интересуется чуть ли не Лондонский Арсенал, а Чаловым - Челси, а сейчас кому они нужны? Сомневаюсь что Арсеналу и Челси. Так что тут либо - это молодняк-однодневки, которые не способны на большее, либо тренер такой, что не может развивать молодёжь. А как говорил гинер - ему легче тренера сменить, чем пол команды. Ну посмотрим, пока всё выглядит печально. ПыСы ув. Гинеровцы прежде чем минусовать, хоть напишите своё мнение и в чём я по вашему не прав. А то минус и в кусты, не по армейски как то прятаться.
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Граф2019
1584354376
с конями по другому не можно...
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FanatSerj
1584354500
"что успеха добиваются тренеры-диктаторы" не только тренеры )) Демократией вообще мало что решить удается, каждый гундит свое, а воз на месте стоит.
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bset
1584355753
Из новостей времен его работы в Урале: До «Урала» Гончаренко работал в «Кубани», из которой был уволен с формулировкой «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».
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Dgad
1584355767
Так его за "мягкость" из Кубани поперли же)
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DOCTOR PENALTY
1584357703
Тренеры-диктаторы это не так уж и плохо. К сожалению, всё больше стало появляться педиктаторов.
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paracetamol
1584361559
Не только жестокий, а еще и тупой. Выдумает какую крень и заставляет игроков свои идиотизм на поле выполнять. Так как-то! Это то, что по телеку идно без очков.
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Серж 69
1584365205
Жёсткость-это,конечно,хорошо,особенно для наших,мнящих себя великими,футболистов,в том числе и особенно для молодых.Только вот всего ли можно добиться только кнутом?Для успеха нужно и отличное знание предмета,тренерского мастерства,психологии тонкой,а вот есть ли это в полной мере у Гончаренко,это ещё вопрос.Лобановский и Бесков были диктаторы по сути,но ведь успехи их команд объяснялись не только дисциплиной,было и ещё много чего,этакие незримые компоненты,которые в совокупности и давали результат.Конспекты тренеровочные Лобановского итальянцы изучали с почтением,а вот конспекты Гончаренко нужны ли кому в Европе,да хоть даже у нас в России?
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алдан2014
1584366012
Гончаренко ведёт себя неприлично (долго подбирал слово помягче).Думаю,что подчинённые считают его идиотом с замашками Бонапарта
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momwig_
1584367165
Зачем эти хитрые формулы, скрывающие суть? Быдло - оно и есть быдло.
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