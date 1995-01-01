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    Григорий Иванов: «Гончаренко – жесткий тренер. Однажды после его слов в раздевалке мне было нечего говорить»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе с главным тренером Виктором Гончаренко. Белорус был в стане уральцев в 2015 году.

    «Многие рассказывают, что я такой жесткий, что могу в раздевалке лишнего сказать. Один раз при Гончаренко мы играли с ЦСКА, проиграли. Захожу в раздевалку, и после слов Виктора Михайловича я понял, что мне нечего говорить.

    Он жесткий тренер, жесткий тренер. Я считаю, что успеха добиваются тренеры-диктаторы», – сказал Иванов.

    • Сейчас Гончаренко тренирует ЦСКА.
    • Москвичи в РПЛ идут пятыми.
    • «Урал» занимает десятое место.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5265

      paracetamol 17 минут назад

      Не только жестокий, а еще и тупой. Выдумает какую крень и заставляет игроков свои идиотизм на поле выполнять. Так как-то! Это то, что по телеку идно без очков.

      0
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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тренеры-диктаторы это не так уж и плохо. К сожалению, всё больше стало появляться педиктаторов.

      0
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      Рейтинг: +2321

      Dgad 1 час назад

      Так его за "мягкость" из Кубани поперли же)

      0
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      Рейтинг: +13859

      bset 1 час назад

      Из новостей времен его работы в Урале:

      До «Урала» Гончаренко работал в «Кубани», из которой был уволен с формулировкой «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».

      1
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      Рейтинг: +6291

      FanatSerj 2 часа назад

      "что успеха добиваются тренеры-диктаторы"
      не только тренеры )) Демократией вообще мало что решить удается, каждый гундит свое, а воз на месте стоит.

      3
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      Рейтинг: +353

      Граф2019 2 часа назад

      с конями по другому не можно...

      1
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      Рейтинг: +302

      кто там 2 часа назад

      А смысл что-то говорить если и так всё понятно?)

      Тренеры-диктаторы?) Так вот почему весь молодняк ЦСКА - остановился в развитии и стал уже деградировать, Витька их напугал и затра*ал до полусмерти.

      Ну я фиг знает, по факту - весь молодняк ЦСКА остановился в футбольном развитии уж как полтора года назад, никто не *выстреливает*, а тухнет. Помнится писали что Ахметовым интересуется чуть ли не Лондонский Арсенал, а Чаловым - Челси, а сейчас кому они нужны? Сомневаюсь что Арсеналу и Челси.

      Так что тут либо - это молодняк-однодневки, которые не способны на большее, либо тренер такой, что не может развивать молодёжь.
      А как говорил гинер - ему легче тренера сменить, чем пол команды. Ну посмотрим, пока всё выглядит печально.

      ПыСы ув. Гинеровцы прежде чем минусовать, хоть напишите своё мнение и в чём я по вашему не прав. А то минус и в кусты, не по армейски как то прятаться.

      3
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      ...
      Рейтинг: +353

      Граф2019 > кто там 2 часа назад

      кто там? сто грамм...

      0
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      ...
      Рейтинг: +302

      кто там > Граф2019 2 часа назад

      аргументированно, что еще ждать от юного болельщика ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +13863

      sssrspartak > кто там 2 часа назад

      то что ты сказал это относится ко многим нашим молодым футболистам!которые сначала ярко вспыхивают,а потом так же гаснут!

      3
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      ...
      Рейтинг: +353

      Граф2019 > кто там 2 часа назад

      мальчик! я Гагарину галстук повязывал...

      -1
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      Рейтинг: +13863

      sssrspartak > sssrspartak 2 часа назад

      а про гончаренко ничего плохого не скажу,нормальный тренер!я не знаю что та у цска происходит?да и ваще россии!шомуродов бакаев.....кто еще?что то больше не вспоминается!

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      Рейтинг: +13863

      sssrspartak > sssrspartak 2 часа назад

      я про молодых игроков ,которые ничего вроде пока играют!

      0
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      Рейтинг: +302

      кто там > sssrspartak 2 часа назад

      Это спасибо управленцам РФПЛ то что создали паспортистов и ушлость наших ребят.
      Ведь понятно что в РФПЛ есть потолок развития выше которого ты не прыгнешь, те же Миранчуки стали топтаться на месте и им нужно уезжать в Европу.. Головин вот это понял и теперь развивается, хоть и в таком клубе, как Монако, который переживает не лучшие времена. Но я думаю есть кто согласится, что то же Головин и Черышев как то по другому двигаются в сборной.

      Но как сказал ваш Рассказов или наш Чалов, зачем уходить из Спартака/ЦСКА где и так сытно кормят и клубы *получше*, а про уровень лиг они умалкивают..

      Опять же это моё личное мнение, что нашим молодым нужно уезжать в Европы и пытаться там, ведь вернуться всегда успеют.

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      Рейтинг: +302

      кто там > Граф2019 2 часа назад

      А Терешковой?

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      Рейтинг: +353

      Граф2019 > кто там 2 часа назад

      тоже...

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      Рейтинг: +302

      кто там > Граф2019 2 часа назад

      Ну в таком случае - уважение старшему поколению!

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      Рейтинг: +353

      Граф2019 > кто там 1 час назад

      в крыму есть центр космической связи! все они в 60-х ездили по лагерям ( пионерским) ... и Хрущев с ними! вот загленули и к нам на огонек...

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      Рейтинг: +13863

      sssrspartak > кто там 1 час назад

      на все 110процентов прав!!!

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